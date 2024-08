Novak Djokovic ute av US Open etter overraskende tap – tapte 1-3 i sett

Djokovic er for øyeblikket rangert som nummer to i verden, og kom inn i turneringen som en av de største forhåndsfavorittene. Natt til lørdag ble han imidlertid rystet av Popyrin, og måtte se seg slått med sifrene 4-6, 4-6, 6-2, 6-4. Popyrin er rangert som nummer 28 i verden.

Serberen startet svakt, men hentet seg inn med et sterkt tredjesett. Håpet om et storartet comeback lå lenge i lufta, men det var til slutt Popyrin som kunne juble for seier og avansement til fjerde runde.

Dermed blir 2024 det første året siden 2017 at Djokovic ikke vinner en Grand Slam-turnering. Han kan imidlertid trøste seg med at han vant OL i Paris tidligere i sommer.

37-åringen er den mestvinnende mannlige tennisspilleren i Grand Slam-sammenheng, og står med hele 24 seiere fordelt på de fire store turneringene. US Open har han tidligere vunnet ved fire anledninger.

Djokovic' tap kommer dagen etter at en annen storfavoritt, Carlos Alcaraz, røk ut for den lavt rangerte nederlenderen Botic van de Zandschulp.

Tungvekternes fall har virkelig åpnet opp for at Casper Ruud kan forsøke å revansjere sitt US Open-finaletap for Alcaraz i 2022. Nordmannen tok seg natt til lørdag videre til fjerde runde etter å ha slått kinesiske Shang Juncheng 3–2 i sett.