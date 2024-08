Casper Ruud videre i US Open – lå under 0-2, men snudde kampen

Da tok han seg attpåtil hele veien til finalen, der det ble tap for det spanske stjerneskuddet Carlos Alcaraz. Det skjedde for to år siden.

Natt til lørdag norsk tid bestilte Ruud billett til 4. runde med seier mot kinesiske Shang Juncheng. Den norske 25-åringen vant med settsifrene 6-7 (1-7), 3-6, 6-0, 6-3, 6-1.

Tung start for Ruud

Shang viste seg å være en tøff motstander. Kineseren åpnet friskt, men Ruud kjempet seg inn igjen i det første settet. Han klarte imidlertid ikke å utnytte flere settballer, og i det påfølgende tiebreaket dominerte Shang fullstendig med sifrene 7-1.

Men kineseren stoppet ikke bare med det ene settet. Også i andre viste kineseren gode takter, og Ruud klarte ikke helt å holde følge.

– Han spiller et veldig bra andresett. Jeg har aldri spilt mot ham, så jeg klarte ikke helt å forstå hans spillestil og hva jeg måtte gjøre. Også hadde jeg rett og slett ikke nok trykk i kula, sier Ruud til NTB etter kampen.

Perfekt i tredje sett

Vi måtte ut i det tredje settet før Ruud virkelig kviknet til. Men da han først kom til live, så satte han virkelig fyr på kampen. Nordmannen tok tredje sett med 6-0, og så seg aldri tilbake etter det.

– Jeg klarte heldigvis å finne et annet gir i tredje, fjerde og femte sett, sier Ruud.

– Jeg prøvde å presse ham og få han til å løpe litt mer, og jeg bare gikk litt for det egentlig, spesielt i tredje sett. Heldigvis gikk det, også kunne jeg bygge videre på det derfra, legger han til.

Møter amerikaner

Neste hinder på veien mot en ny finale i New York er amerikanske Taylor Fritz, som slo argentinske Francisco Comesana 3-0 i sett.

Snarøya-mannen åpnet US Open med en leken seier over kinesiske Bu Yunchaokete. I annen runde beseiret Ruud den franske veteranen Gaël Monfils.

Nordmannen har vist gode takter på hardcourten denne sesongen. Før fredagens seier hadde han vunnet 21 av 27 kamper på underlaget, og i februar tok han seg til to strake finaler i Mexico (Los Cabos, ATP 250 og Acapulco, ATP 500). I Indian Wells-turneringen (Masters 1000) spilte han seg til kvartfinale.

I Roland-Garros-semifinalen mot Zverev i juni fikk Ruud trøbbel med magen, og etter OL slet han med influensa. Det preget ham både i Montreal og Cincinnati (begge Masters-turneringer).

Tungvektere røk ut

US Open er den fjerde og siste Grand Slam-turneringen i 2024. Verdensener Sinner gikk til topps i Australian Open i januar, mens Alcaraz både vant Roland-Garros og Wimbledon.

Natt til fredag norsk tid forsvant Alcaraz overraskende ut av turneringen i New York etter tap mot Botic van de Zandschulp i strake sett.

Natt til lørdag røk også Novak Djokovic, som er regjerende mester, ut. Han tapte 1-3 i sett for australske Alexei Popyrin.

Dermed er det gode muligheter for at Ruud kan forsøke å revansjere sitt US Open-finaletap for Alcaraz i 2022.