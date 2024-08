Arvesen ryker ut av Uno-X-satsingen: – Veldig vemodig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder TV 2. Arvesen selv bekrefter nyheten og sier at han fikk beskjed av daglig leder Thor Hushovd torsdag.

49-åringen har vært sportssjef i Uno-X siden laget ble etablert.

– Det var bestemt, og da var det heller ikke vits i å prøve å argumentere for at jeg skulle være med videre. Det er jeg heller ikke interessert i når de ikke ser verdien av å ha meg med, sier Arvesen til TV 2.

– Jeg går med hevet hode ut av dette, men det er veldig vemodig, legger han til.

Avviser konflikt

Arvesen forteller videre at han fikk forklart vrakingen med at «vi ikke dro i samme retning». Han avviser at det har vært en konflikt mellom ham og Hushovd.

– Nei. Jeg har hatt et godt forhold til Thor. Men vi har jo aldri jobbet sammen før, så det har jo vært en ny erfaring.

Hushovd forklarer endringen på denne måten overfor TV 2:

– Fra 2025 blir det en liten omstrukturering, og Kurt Asle er ikke med i de planene. Men jeg vil si at han har gjort en fantastisk jobb og har vært veldig godt likt. Jeg føler heller ikke på noen konflikt.

Hushovd og Arvesen var proffsyklister på samme tid. Begge vant etapper i Tour de France som aktive.

Ros fra gamlesjefen

Arvesen antyder at hans nære forhold til Hushovds forgjenger kan ha spilt inn og ført til at kjemien ikke ble optimal.

– Jeg tenker at jeg nok var for tett på Jens Haugland.

Haugland sluttet som Uno-X-sjef i februar. Han roste Arvesens innsats i sosiale medier fredag kveld.

«En lagbygger som samlet folk og ryttere vi bare kunne drømme om. En venn og en utfordrer. Han er ingen nikkedukke. Han er en leder som andre har lyst til å følge», skriver han blant annet i et X-innlegg.

