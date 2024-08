Tottenham-stjernes far og bror bøtelagt for mishandling av barn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er påtalemyndigheten i Sør-Korea som overfor nyhetsbyrået AFP bekrefter dommen som er avsagt.

62 år gamle Son Woong-jung er en velkjent skikkelse i Sør-Korea. Han har blant annet skrevet en bestselgende bok, der han beskriver hvordan han hjalp sønnen til å bli en av de beste spillerne i engelsk fotball.

Son Woong-jung driver et fotballakademi, der hans eldste sønn Son Heung-yun også har hatt en trenerrolle.

I april i år ble de to sammen med en annen trener ved akademiet anklaget for fysisk og verbalt å ha angrepet en 12 år gammel gutt.

Påtalemyndigheten i Sør-Korea opplyser fredag ​​at Son Woong-jung, Son Heung-yun og den tredje mannen er bøtelagt i saken, uten å spesifisere botens størrelse.

Alle tre er også dømt til å gjennomføre behandlingsprogrammer for overgrep mot barn.

Fornærmedes familie hevder at en trener slo gutten med et cornerflagg under en trening og forårsaket skader som krevde flere uker med behandling.

12-åringen skal videre ha fortalt til politiet at han hadde vært utsatt for stygt språk fra folk ved akademiet.

Son Woong-jung oppgis å ha erkjent at hendelsen fant sted, men skal ha benektet at det dreide seg om fysisk mishandling.

– Denne hendelsen var ikke fysisk avstraffelse, men en gjensidig avtalt begivenhet som en del av kondisjonstrening, sa han i en uttalelse.

Les også: Brutalt poengtap for Tottenham – evigunge Vardy berget uavgjort for Leicester