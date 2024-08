Paralympics: Skarstein slått i forsøket – må ut i oppsamlingsheat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Skarstein endte som nummer to i forsøket, og det var bare den raskeste som tok seg direkte videre fra hvert heat.

35-åringen førte an gjennom hele forsøket, men like før mål snek ukrainske Anna Sjeremet seg foran. Sistnevnte rodde i mål til tiden 10.12,00, med Skarstein et drøyt halvannet sekund bak.

– Dette var en vekker, sa NRKs ekspert Johan Flodin etter forsøksheatet.

Dermed må Skarstein ro oppsamlingsheat lørdag.

Fyldig CV

I det første heatet tok israelske Moran Samuel seg direkte videre til finale med supertiden 9.58,02.

Skarstein konkurrerer i PR1-klassen og er regjerende paralympisk mester etter at hun tok gullet i Tokyo for tre år siden.

35-åringen har også seks VM-gull på CV-en og er favoritt til å forsvare PL-tittelen.

Skarstein har imidlertid ikke hatt en optimal oppladning til årets store høydepunkt. Like før jul i fjor pådro hun seg et beinbrudd da hun testet kampsporten judo. Skaden oppsto da hun kastet motstanderen sin opp på sitt eget bein.

Fikk legendehjelp

Roesset var likevel tilbake i båten i april da hun forsvarte EM-gullet, før hun i mai fikk tøff kamp i singlescullerfinalen i verdenscupen i sveitsiske Luzern og endte som nummer tre.

To måneder senere sto plutselig Skarstein uten trenere ettersom den norske OL-troppen i roing ble større enn ventet grunnet sterke prestasjoner. Legenden Olaf Tufte kastet seg da rundt og hjalp Paralympics-roeren i oppladningen og i det pågående mesterskapet.

Skarstein ble lam fra livet og ned i 2009, men har delvis følelse i beinet.

Paralympics-finalen går søndag.