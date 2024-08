Ustabil start for Hovland som reddet seg inn etter to dobbeltbogeyer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det gjør at nordmannen ligger på fire slag under par i turneringen og deler 16.-plassen i skrivende stund.

Hovland startet sesongfinalen på to slag under par og hadde åtte slag å ta igjen på leder og verdensener Scottie Scheffler. Og han begynte tidlig å ta innpå konkurrentene.

Det ble par på de to første hullene, men så slo Hovland til med to strake birdier. Han noterte også birdie på hull 6 etter å ha havnet i bunkeren. Dermed var han tre under par (fem totalt) etter bare seks hull.

Så startet en katastrofe-del av runden da Oslo-gutten slo i vannet med utslaget på åttende hull. Han endte med dobbeltbogey der, og det samme på hull 10 etter svakt nærspill.

Senere skulle han hente seg solid inn med fire birdier i løpet av seks hull. En bogey på hull 17 ødela litt, men nordmannen er slett ikke ute av det.

Scheffler er også i gang med sin runde, og han leder med to slags margin til Xander Schauffele etter ti hull. Deretter følger Wyndham Clark og Collin Morikawa. Hovland er i skrivende stund sju slag bak Scheffler.

Hovland vant tourmesterskapet i fjor etter to helger med ekstremt godt spill. I år kom han seg med nød og neppe med blant de 50 spillerne som fikk starte sluttspillet, og han begynte selve tourmesterskapet på delt 16.-plass.

Vinneren av PGA-tourmesterskapet får med seg en premiesjekk på pene 25 millioner dollar. Det tilsvarer 262 millioner kroner etter dagens kurs.

