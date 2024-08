Etterlengtet opptur for Hovland: – Han har jobbet steinhardt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hovland vant i fjor PGA-sluttspillet og kom inn til årets sesong som en av de største favorittene. Men 26-åringen har hittil ikke fått det til å svinge som i fjor.

Tredjeplassen i majorturneringen PGA-mesterskapet var beste resultat i år før starten på PGA-sluttspillet.

Der leverte Hovland svært godt og spilte seg opp i seierskampen på siste dag. Han endte til slutt som nummer to. Det gjorde at han klatret opp til 16.-plass på sesongrankingen.

– Jeg tror først og fremst det var utrolig deilig for hans del. Å se at alt arbeidet han har lagt ned, og over alle månedene der man har følt det har vært mye motgang, så kommer resultatene i hvert fall i løpet av denne sesongen, sier Eurosport-ekspert Marius Thorp til NTB.

Trenerskifte

Hovland har gjennom sesongen selv vært klar på at ikke alt har vært som ønsket. I mai hentet han tilbake suksesstreneren Joe Mayo i jakten på å snu trenden.

– Han har jobbet steinhardt i en lang periode for å snu dette, og da tror jeg det smaker utrolig godt å se at man setter sammen flere gode runder. Jeg tror det smaker godt å se at svingen begynner å falle litt mer på plass, og det gjenspeiler prestasjoner, resultat og statistikk, sier Thorp.

Denne uken venter den andre av tre turneringer i PGA-sluttspillet. Der har Hovland svært gode minner fra etter seieren i fjor. Årets utgave av turneringen spilles riktignok ikke på samme bane.

– Det er ikke noen tvil om at det gir gode minner og gode følelser. Da er det ekstra gledelig å komme inn med formen han viste de tre siste rundene (sist uke), sier Thorp.

– Ville ikke brukt energi på det

Den tidligere golfproffen vil imidlertid ikke ta helt av. Han svarer mer nyansert når han blir spurt om Hovlands sjanser denne uken.

– Per nå ville jeg ikke brukt energi på det. Han avanserte kjempebra og sikret seg mer eller mindre en plass i finalen gjennom den gode prestasjonen forrige uke. Det er det man må bygge videre på.

Thorp peker på blant andre verdensener Scottie Scheffler og Xander Schauffele som harde konkurrenter. Sistnevnte har vunnet to majorturneringer i år.

– De blir vanskelige å hanskes med uansett. Jeg tror ikke det skal være noe som tar fokus og energi denne uken, sier Thorp og legger til:

– Man så i fjor hva han er kapabel til å gjøre, så får man håpe at han klarer å gjenskape de prestasjonene.

