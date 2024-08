Trude Dybendahl bisettes tirsdag 3. september

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dybendahl døde fredag sist uke, 58 år gammel.

Hun ble verdensmester på 5 kilometer klassisk i VM i italienske Val di Fiemme i 1991. Det er hennes fremste meritt.

– Skiforbundet minnes en stor skiløper og et varmt, raust menneske. Vi er mange som aldri vil glemme VM-gullet hennes på 5-kilometeren i Val di Fiemme i 1991 eller OL-sølvet i stafett på hjemmebane under Lillehammer-OL, sa skipresident Tove Moe Dyrhaug til NTB etter at dødsfallet ble kjent.

Etter skikarrieren gjorde Dybendahl seg blant annet kjent som grunnlegger av konferansen Women Wake up! Hun har også skrevet flere bøker.

I 2009 var hun blant annet medforfatter av barneboken «Reisen til Istiden», som ble utgitt på Gyldendal Forlag.

I 1990 ble Dybendahl tildelt prisen Årets Medmenneske av Røde Kors. Hun har også innehatt flere styreverv.

