Dansk stjerne sengeliggende i flere dager før US Open: – Tror ikke jeg har vært så syk før

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et pressemøte foran Grand Slam-turneringen i New York, fortalte US Open-finalisten fra 2009 og 2014 om sykdommen som preget henne etter deltakelsen i OL i Paris.

– Jeg tror ikke at jeg noensinne har vært så syk før. Det var tre dager hvor jeg simpelthen ikke kunne komme meg ut av sengen. Det var tøft, sa Wozniacki på pressemøtet.

Den tidligere verdenseneren er ikke helt sikker på hva som var bakgrunnen for sykdommen, men nevnte matforgiftning eller virus som potensielle grunner.

Sykdommen påvirket formen i den siste oppvarmingsturneringen til US Open i Cincinnati.

– Jeg har det supert nå, men da jeg kom til Cincinnati var jeg helt kjørt og hadde mistet en del kilo. Jeg var sliten da jeg kom til Cincinnati, men følte meg okay til min første kamp.

Wozniacki vant åpningskampen i Cincinnati 15. august, men røk ut i 2. runde dagen etter.

Dansken møter japanske Nao Hibino i første runde av US Open. Grand Slam-turneringen settes i gang mandag.