Djokovic kritisk til regelverket etter frikjennelsen av Sinner: – Finnes ingen tydelig protokoll

Tidlig i forrige uke ble det gjort kjent at den italienske verdenseneren Sinner hadde testet positivt for clostebol ved to anledninger; Først under Indian Wells-turneringen 10. mars, før det samme gjentok seg utenfor konkurranse åtte dager senere.

23-åringen ble imidlertid frikjent av Tennisens integritetsbyrå (Itia). Vitenskapelige eksperter hadde nemlig konkludert med at Sinners forklaring, som dreide seg om at han hadde fått stoffet inn i kroppen som resultat av smitte fra et medlem av støtteapparatet, var troverdig.

I forkant av US Open i New York retter verdenstoer Djokovic kritikk mot det gjeldende dopingregelverket.

– Jeg forstår at flere blir frustrerte. Det finnes ingen kontinuitet. Flere spillere, uten å nevne navn, har vært i samme eller lignende posisjon, men der utfallet har vært annerledes. Det finnes ingen tydelig protokoll. Jeg forstår at flere spillere stiller seg spørsmålet om alle blir behandlet likt, sier Djokovic ifølge The Telegraph.

Serberen håper Sinners sak fører til endring høyere opp i systemet.

– Forhåpentligvis vil de styrende organene i sporten lære noe av denne saken, og så håper jeg de har en bedre strategi i framtiden.

Også Carlos Alcaraz fikk spørsmål om italienerens dopingsak da han møtte pressen foran hardcourtturneringen i New York.

– Det har vært veldig vanskelig for ham. Jeg skal være ærlig og si at det er veldig komplisert, men hva kan jeg si? Det er vanskelig å forklare meg på engelsk. Jeg tror på en ren sport, og jeg vet ikke så mye om hva som har skjedd. Det er veldig mange ting vi ikke vet noen ting om, sier Alcaraz, før han avslutningsvis understreker:

– Hvis de lar Jannik fortsette å spille, så er det fordi de har konkludert med at han er uskyldig. Det er alt jeg vet, og det er alt jeg kan snakke om.