Ujevn runde for Hovland – langt bak teten i Colorado

Totalt ligger Ekeberg-gutten tre slag under par før søndagens avsluttende runde, noe som holder til en delt 24.-plass.

Leder gjør amerikanske Keegan Bradley, som ligger tolv under par etter tre runder. Han gikk to under par lørdag.

Hovland åpnet tredjerunden med seks strake hull på par, før han røk på en bogey på hull sju. Han rettet imidlertid raskt opp med en birdie på det påfølgende hullet, men det hjalp lite da det ble enda en bogey på hull ni.

26-åringen var dermed avhengig av en fantastisk andre halvdel for å spille seg oppover resultatlisten. Det så fryktelig tungt ut da han røk på nok en bogey på hull ti, men tre raske birdier på hull 14, 16 og 17 sikret at han endte runden ett slag under par.

Hovland innledet turneringen med ett slag under på begge de første rundene. 26-åringen har hatt en trøblete sesong, men sist helg var det noe som løsnet på veien mot en delt 2.-plass i den første sluttspillturneringen i Memphis i Tennessee.

Det var hans første plassering blant de ti beste på PGA-touren siden mai. Prestasjonen tok Hovland ut av en knipe og sikret ham spill både i helgens turnering og sluttspillfinalen i Atalanta om en uke.

Kun 30 spillere får delta når det skal kåres en vinner av PGA-tourmesterskapet. Hovland gikk i fjor hele veien og håvet inn 190 millioner kroner på triumfen.

