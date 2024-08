Søndagens direkte TV-sport: Ingebrigtsen på 3000 meter

10.00: Sandvolleyball, Elite16. Semifinaler, fra Hamburg. Anders Mol og Christian Sørum deltar, og det samme gjør Henrik Mol og Mathias Berntsen. (V Sport 3)

12.00: Golf, DP World Tour. Fjerde og siste dag av Danish Golf Championship, fra Lübker Golfbane, Nimtofte, Danmark. (V Sport Golf)

12.00: Motorsport, Porsche Supercup. Hovedløp Nederland Grand Prix, fra Circuit Zandvoort, Nederland. (V Sport 1 & Eurosport 1)

13.00: Håndball, U18-VM kvinner. Fra International Handball Hall, Chuzhou, Kina. Norge røk ut etter hovedrunden. (V Sport +)

13.00: Fotball, skotsk Premier League. Runde 3: St Mirren – Celtic, fra St Mirren Park, Paisley, Skottland. (V Sport 2)

13.00: Motorsport, motocross. Motocross-VM, Løp 1 MX2, fra Frauenfeld, Sveits. (Eurosport 1)

14.00: Motorsport, motocross. Motocross-VM, Løp 1 MXGP, fra Frauenfeld, Sveits. (Eurosport 1)

14.30: Fotball, skotsk Premier League. Runde 3: St Mirren – Celtic, fra St Mirren Park, Paisley, Skottland. (V Sport 2)

14.30: Sykkel, Spania Rundt. Etappe 9: Motril – Granada (178,5 km). Fjelletappe. Sven Erik Bystrøm (Groupama FDJ) og Torstein Træen (Bahrain-Victorious) er de norske representantene. (Eurosport Norge & TV2 Sport 2)

14.30: Fotball, Eliteserien. Runde 20: Lillestrøm – Tromsø, fra Åråsen. (TV2 Sport 1)

14.30: Fotball, Æresdivisjonen. Runde 2: Sparta Rotterdam – Feyenoord, fra Sparta Stadion Het Kasteel, Rotterdam. (V Sport +)

15.00: Motorsport, Formel 1. Hovedløp Nederland Grand Prix, fra Circuit Zandvoort, Nederland. (V Sport 1)

15.00: Fotball, Premier League. Runde 2: Bournemouth – Newcastle, fra Vitality Stadium, Bournemouth. (V Sport Premier League 1)

15.00: Fotball, Premier League. Runde 2: Wolves – Chelsea, fra Molineux, Wolverhampton. (V Sport Premier League)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 1: Wolfsburg – Bayern München, fra Volkswagen Arena, Wolfsburg. (V Sport Premier League 1)

15.45: Friidrett, Diamond League. Fra stevnet i Silesia, Polen. Med blant andre Jakob Ingebrigtsen i rekordforsøk på 3000 meter klokka 16.15. Ellers stiller også Marcus Thomsen i kule (14.24), Armand Duplantis i stavhopp (15.34), Karsten Warholm på 400 meter hekk (15.54), Henriette Jæger på 400 meter (16.46) og Marie-Therese Obst i spyd (16.53). (NRK 1)

16.00: Motorsport, motocross. Motocross-VM, Løp 2 MX2, fra Frauenfeld, Sveits. (Eurosport 1)

16.00: Fotball, Championship. Runde 3: Swansea – Cardiff, fra Swansea.com Stadium, Swansea. Sesongens første helwalisiske derby i Championship. (V Sport 3)

17.00: Fotball, La Liga. Runde 2: Real Madrid – Real Valladolid, fra Santiago Bernabeu, Madrid. (TV2 Sport Premium 2)

17.00: Motorsport, motocross. Motocross-VM, Løp 2 MXGP, fra Frauenfeld, Sveits. (Eurosport 1)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 20: Molde – HamKam, fra Aker Stadion, Molde. (TV2 Sport 1)

17.00: Golf, LPGA Tour. Fjerde og siste dag av AIG Women’s Open, fra The Old Course at St Andrews, Skottland. (V Sport Golf)

17.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 1: St. Pauli – Heidenheim, fra Millerntor-Stadion, Hamburg. (V Sport 2)

17.30: Fotball, Premier League. Runde 2: Liverpool – Brentford, fra Anfield, Liverpool. (V Sport Premier League)

18.00: Fotball, dansk Superliga. Runde 6: Brøndby – Randers, fra Brøndby stadion, Brøndbyvester, København. (V Sport +)

18.00: Golf, PGA Tour. Fjerde og siste dag av BMW Championship, fra Castle Pines Golf Club, Castle Rock, Colorado, USA. Den andre av tre turneringer som utgjør sluttspillet i FedEx-cupen. Viktor Hovland er tittelforsvarer. (Eurosport Norge)

18.00: Sandvolleyball, Elite16. Finale, fra Hamburg. Anders Mol og Christian Sørum deltar, og det samme gjør Henrik Mol og Mathias Berntsen. (V Sport 1)

18.15: Fotball, tysk Supercup kvinner: Bayern Frauen – Wolfsburg. Fra Rhein-Energie-Stadion, Köln. (V Sport 3)

19.00: Fotball, La Liga. Runde 2: Leganes – Las Palmas, fra Estadio Municipal de Butarque, Leganes. (TV2 Sport Premium 2)

19.15: Fotball, La Liga. Runde 2: Alaves – Real Betis, fra Mendizorrotza Stadium, Vitoria-Gasteiz, Spania. (TV2 Sport Premium)

19.15: Fotball, Eliteserien. Runde 20: Odd – Rosenborg, fra Skagerak Arena, Skien. (TV2 Direkte)

19.30: Friidrett, triatlon. Supertri Chicago. (Eurosport 1)

21.00: Motorsport, Indycar. Hovedløp, Grand Prix of Portland. Fra Portland International Raceway in Portland, Oregon. (V Sport 3)

21.30: Fotball, La Liga. Runde 2: Atletico Madrid – Girona, fra Wanda Metropolitano, Madrid. Alexander Sørloth scoret i sin første ligakamp for Atleti, og kan få sin hjemmedebut søndag kveld. (TV2 Sport Premium)