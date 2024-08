Vålerenga fortsatte storformen – vant 4-0 borte mot LSK Kvinner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vålerenga suser mot et nytt seriegull og hadde elleve poengs margin ned til andreplassen før runden.

Lørdag ble det nok en seier da LSK Kvinner ble slått 4-0. Olaug Tvedten sendte gjestene opp i en tidlig ledelse, før Ylinn Tennebø økte til 2-0. Emma Stølen Godø og et klønete selvmål fra Camilla Huseby sikret 4-0-seier.

Fjerdeplass LSK Kvinner sliter økonomisk og har en uviss framtid i vente som klubb. På banen har de slitt mindre, og de var fortsatt ubeseiret på eget gress før lørdagen.

Brann-seier

I Bergen sørget Amalie Eikeland, Signe Gaupset og Lauren Davidson for 3-0 til pause mot Kolbotn, og det var da liten tvil om at Brann kom til å sikre samtlige tre poeng i oppgjøret.

I andreomgangen økte Eikeland, Gaupset og Marthine Østenstad til seksmålsseier.

Brann røk på et 0-2-tap for Rosenborg forrige runde og måtte se trønderne stikke av med viktige poeng i kampen om andreplassen. Serieleder Vålerenga var 17 poeng foran før lørdagen, men hadde også to kamper mer spilt.

Bunnstrid

Nyopprykkede Kolbotn styrer på sin side mot et nytt år på øverste nivå. Avstanden ned til kvalikplassen er på ti poeng.

I Bergen måtte Arna-Bjørnar konstatere at de fortsatt har til gode å vinne en kamp i ligaen denne sesongen. I årets 17. kamp ble det 1-1 hjemme mot Lyn, og klubben står med 8-49 i målforskjell.

Arna-Bjørnar er helt sist på tabellen med fire poeng, men har likevel kort vei opp til Åsane på kvalikplassen. De står også uten seier denne sesongen etter at det endte 0-1 borte mot Røa lørdag. Seks poeng er fasiten etter 17 spilte runder.