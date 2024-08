Glimt knuste Sarpsborg 6-0: – I dag fløyt det godt

Glimt økte dermed luken sin på toppen av tabellen til åtte poeng ned til Brann, som har én kamp mindre spilt.

Før lørdagens overkjøring sto Christian Michelsens gutter i Sarpsborg med sju kamper uten tap. Sist de reiste hjem uten poeng var helt tilbake til 28. juni. Også da var det Glimt som ble for sterke, i det som var Michelsens debut som leder for østfoldingene.

Jostein Gundersen sendte Glimt i ledelsen med hodet etter 19 minutter, før Andreas Helmersen doblet før pause. Etter hvilen ble det målfest på Asmyra da både Ulrik Saltnes, Jens Petter Hauge og Kasper Høgh (to mål) også noterte seg på scoringslisten.

– I dag fløyt det godt, spesielt de siste 20 minuttene. Det var veldig artig, sa Hauge til TV 2 etter storseieren.

– Det ble veldig bra, og det var flotte mål. Kampen vippet på 2-0 og Sarpsborg åpnet det litt opp, men da vi fikk 3-0 fikk vi ekstremt mye rom. Det var kjekt, og det å score seks mål, holde nullen og levere en god fotballkamp er artig, istemte Glimt-sjef Kjetil Knutsen.

Det var også Glimt som kom best ut fra startblokkene da Gundersen headet inn en corner fra Sondre Sørli etter 19 minutter.

Det ble heller ikke enklere for Sarpsborg da Eirik Wichne måtte av med en skade bare fem minutter senere. Inn kom Peter Reinhardsen.

Sju minutter før pause smalt det igjen for gultrøyene da August Mikkelsen spilte gjennom Helmersen, som banket inn 2-0-målet.

– Det er alltid deilig. Jeg synes at den kommer i en god periode, for det sitter ikke ordentlig for oss, men så fikk vi en overgang og utnyttet den, sa Helmersen til TV 2 i pausen.

Gamle kjente

I pausen gjorde likevel Glimt et bytte og tok ut Sondre Brunstad Fet for navnebror Sondre Auklend til det som ble debuten hans for nordlendingene i Eliteserien. Den tidligere Viking-spilleren gjorde sin offisielle debut for nordlendingene da han ble byttet inn på tampen av kvalifiseringskampen til Champions League mot Røde Stjerne på tirsdag.

Også Sarpsborgs nysignering fra Viking, Harald Nilsen Tangen, fikk komme inn fra benken etter 55 minutter. 23-åringen kom inn for Victor Halvorsen, mens også Aimar Sher måtte byttes av med en skade.

Halvveis ut i omgangen punkterte Saltnes kampen da han kom alene og chippet ballen over Carljohan Eriksson i Sarpsborg-målet.

– En festdag

Og det tok ikke lenger enn to minutter før også Hauge noterte seg på scoringslisten etter å ha blitt spilt opp av nysigneringen Philip Zinckernagel.

– Det er en festdag på Aspmyra, konkluderte TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Glimt var imidlertid ikke ferdig der, for etter bare fem nye minutter sto det 5-0 på scoringstavla etter at Høgh scoret etter to minutter på banen. Fem minutter senere fastsatte han resultatet.

Onsdag skal Glimt gjeste Røde Stjerne i den avgjørende kampen i kvalifiseringen til Champions League. Fra det første oppgjøret i Nord-Norge leder gultrøyene 2-1.