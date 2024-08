Ruud feid av banen av Kyrgios i oppvisningsturnering

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«The Ice Man», som er kallenavnet til nordmannen i turneringen, kom skjevt ut og tapte det første settet 17-8.

I Ultimate Tennis Showdown (UTS) spilles det fire omganger på åtte minutter hver. Den første til å vinne tre omganger går seirende ut av duellen.

«King Kyrgios», som er kallenavnet til australieren, var i det umulige hjørnet og feide nordmannen av banen. Australieren vant andre sett hele 21-9, mens det tredje settet endte 15-11, også det i favør Kyrgios.

Turneringen i New York er den andre UTS-turneringen for sesongen, etter at den første ble spilt på Fornebu i februar. Senere i år blir det spill i Frankfurt og London.

Nå blir det noen dagers hvile før Casper Ruud skal i aksjon i US Open. Her skal han opp mot en kvalifiseringsspiller i 1. runde av Grand Slam-turneringen.

I 2022 tok Ruud seg til US Open-finale mot Carlos Alcaraz, men nordmannen måtte se seg slått 1-3 i sett.