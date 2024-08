Brækhus vil avslutte karrieren i Norge – planlegger kamp på kvinnedagen

I et intervju med Nettavisen erkjenner 41-åringen at hun har gått sin siste boksekamp i utlandet. Nylig slo hun Maricela Cornejo på et stevne i Las Vegas, og hun sikret seg dermed et midlertidig VM-belte i WBC (World Boxing Council).

Brækhus ønsker å avslutte karrieren med en kamp hjemme i Norge. Målet er å bokse på Fornebu på den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

– Kvinnedagen er perfekt som dato for min karriere og mine verdier. Jeg gleder meg til å lage et ultimat bokseshow og forsvare den gjeveste VM-tittelen – WBC-beltet – sammen med tusenvis av norske boksefans, sier Brækhus.

Det er ennå ikke kjent hvem hun skal møte i det planlagte stevnet. Målet er å trekke flere norske og internasjonale boksere til Fornebu.