Ingen VIF-respekt hos Lyn: – Skal vise Oslo hvem som er det beste laget

Siden Lyn gikk konkurs og ble flyttet nedover i divisjonene, har lagene som oftest møttes i cupkamper der Lyn har vært hjemmelag. Tidligere denne sesongen ble det første Osloderbyet mellom lagene i ligaen spilt på Ullevaal, og selv om VIF-rekruttene har møtt Lyn på Intility, har A-lagene aldri møttes på Intility. Før nå.

– Kamper som mot Vålerenga er alltid de deiligste kampene å gå inn i. Det er alltid de beste rammene, uansett hvor kampene spilles, og nå tenker jeg det også blir en litt ekstra spesiell ramme siden det er første Osloderby på Intility. Det blir en kul kamp, der vi ikke har noe å tape, sier kaptein William Sell.

Les flere saker om byderbyet her

Hør Trikkeligaens byderbyspesial her:

Ingen respekt

Han har fortsatt Ullevaal-oppgjøret friskt i minnet, og ser tilbake på et oppgjør med en utrolig ramme der Lyn ga Vålerenga god kamp. Siden har VIF byttet ut store deler av laget, mens Lyn har vært stabiliteten selv. Både i laguttak og prestasjoner, som gjør at heller ikke de har tapt siden ferien.

– Vålerenga har åpenbart stablet på beina et kjempebra lag som nå ordentlig har funnet formen, så det er ingent tvil om at det vil bli en tøff kamp. Men vi har som sagt ingenting å tape, og kommer til å gå ut på banen for å være oss selv. Det har vi lyktes med så langt i år, og det kan vi lykkes med også mot VIF, forteller Sell.

Selv om Vålerenga nå er ubeseiret på de siste 11 kampene, der ti av dem har endt med seier, er det ingen i Lyn-troppen som ikke tror at de kan få slutt på den statistikken. Snarere tvert i mot.

– De er i flytsonen og er i veldig god form om dagen, så kreds til dem for det. Vi er også ubeseiret siden ferien, og kommer ikke til å vise dem noe som helst respekt. Vi skal gå ut på Intility for å dominere den kampen og gå i krigen for å vise Oslo hvem som er det beste laget, sier Jørgen Sjøl.

Jørgen Sjøl og Herman Solberg Nilsen bidrar godt med målpoeng fra hver sin backposisjon i Lyn-laget (Pål Karstensen)

Les også: Offensive Lyn-backer får «frie» tøyler: – Et viktig våpen for oss (+)

Vokste mye på Ullevaal-kampen

Høyrebacken som scoret sitt første Lyn-mål mot Start håper naturligvis på å kopiere den bedriften mot Vålerenga, som han nå etter overgangen fra Ørn-Horten har lært seg å hate.

– Nå betyr de kampene og det å vinne der alt. Før kampen på Ullevaal visste jeg om rivaliseringen, men det var først der jeg fikk merke det på kroppen. Det var en ramme og en kamp jeg ikke var vant til, og jeg tror ingen av gutta var vant med å spille foran et så stort publikum med et så stort press på oss. Det har vi alle vokst veldig mye på, forteller Sjøl og fortsetter:

– Vålerenga er i Obosligaen av en grunn, og vi kommer til å møte dem som et vanlig lag. Det betyr at vi skal gi gass, underholde Bastionen og bite fra oss. Jeg tror det kommer til å bli en god kamp mellom to lag som ønsker å angripe, så her er det bare å glede seg, spår høyrebacken.

Trener Jan Halvor Halvorsen var også spent på hvordan gutta hans, der flesteparten har vært med han fra 3. divisjon, ville takle den kampen på Ullevaal. Også det tok Lyn-gjengen på strak arm, noe Halvorsen også tror de vil gjøre på lørdag.

– Den kampen som kommer nå blir nok litt som den kampen tidligere i år. Jeg var litt usikker på hvordan spillerne, der de fleste er urutinerte og ikke vant med slike rammer, skulle takle det. Men det taklet de fint, og nå blir det litt David mot Goliat igjen. Vålerenga bare seiler fra denne sesongen, men vi har alt å vinne, sier Lyn-treneren som lover at de skal tørre å angripe.

Les også: Elias Hagen tilbake etter skade: – Jeg kan rekke Lyn-kampen (+)

– Risiko-faktor utenom det vanlige

Da lagene møttes på Ullevaal var det et enormt politioppbud som sørget for at alt gikk bra for seg også utenfor banen, og med to supporterskarer som mobiliserer voldsomt også denne gang, blir ikke det politioppbudet mindre inn mot kampstart på Intility lørdag 18.00.

– Det blir nok et tilsvarende politioppbud her som på Ullevaal. Vi er i god dialog med Lyn, politiet, sikkerhetsselskap og de frivillige rundt selve gjennomføringen av kampen. Et byderby som det her har en risiko-faktor litt utenom det vanlige. Det kan vi ikke legge skjul på, men samtidig gikk det veldig bra da vi spilte på ullevaal. Jeg tror logistikken og innslippet av bortesupportere er bra her på Intility også, og har tro på at det skal gå veldig bra denne gangen og, forteller daglig leder Svein Graff i Vålerenga.

Han gleder seg til å ønske Lyn velkommen til det aller første byderbyet på Intility.

– Det er et økt stressnivå om dagen, og du merker at det ikke er en helt vanlig kamp. For oss som jobber med alt det rundt er det litt ekstra, selv om trenerne og spillerne kan si at det bare er en vanlig kamp og at det bare er tre poeng det spilles om også her. Vi skulle gjerne hatt enda flere kamper som er utsolgt i løpet av samme sesong, for det er noe ekstra å ha et byderby på Intility. Vi gleder oss enormt, sier Graff.

Daglig leder i Vålerenga, Svein Graff, gleder seg til det første byderbyet på Intility (Pål Karstensen)

Jones El-Abdellaoui: – Hvis jeg kunnet lovet å bli for alltid, skulle jeg gjerne gjort det (+)

Les også: Utsolgt Vålerenga – Lyn lørdag: VIF har byttet halve laget (+)