Hovland med solid åpning av tittelforsvaret i BMW Championship

Golfproffen gikk torsdagen ett slag under par i Castle Rock i Colorado. Det gir i øyeblikket en delt 12.-plass, og det skiller fire slag til ledende Keegan Bradley.

Hovland hadde mange muligheter til å få birdier, men spilte seg til «bare» tre av dem. De kom på 5., 8. og 17. hull.

To ganger bommet han grovt og puttet til bogey. Det skjedde på det 6. og 10. hullet etter svake utspill.

Hovland hadde gode tendenser underveis, og et par ganger spilte han for eagle (to slag under par). Nærmest var han da ballen havnet en meter fra hullkanten.

26-åringen har hatt en trøblete sesong, men sist helg var det noe som løsnet på veien mot en delt 2.-plass i den første sluttspillturneringen i Memphis i Tennessee.

Det var hans første plassering blant de ti beste på PGA-touren siden mai. Prestasjonen tok Hovland ut av en knipe og sikret ham spill både i helgens turnering og sluttspillfinalen i Atalanta om en uke.

Kun 30 spillere får delta når det skal kåres en vinner av PGA-tourmesterskapet. Hovland gikk i fjor hele veien og håvet inn 190 millioner kroner på triumfen.

Les også: Etterlengtet opptur for Hovland: – Han har jobbet steinhardt