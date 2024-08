Verdensener Sinner tok ny prestisjetittel – har tjent 1,4 millioner kroner per kamp i 2024

Fordeler man den summen på de 53 kampene 23-åringen har spilt i inneværende kalenderår, tilsvarer det svimlende 1,45 millioner per opptreden på tennisbanen.

Bare i Cincinnati sist uke spilte italieneren inn 11 millioner norske kroner. Amerikanske Frances Tiafoe ble slått i finalen natt til tirsdag norsk tid.

Sinner har vært i en klasse for seg på ATP-touren denne sesongen. Italieneren har bokført 7400 poeng på 2024-rankingen. Det er 1440 poeng mer enn toer Carlos Alcaraz. Italieneren gikk imidlertid glipp av OL i Paris på grunn av en betennelse i halsen.

Casper Ruud er foreløpig nummer fem på sesongrankingen, og det norske tennisesset har innkassert småpene 36 millioner norske kroner. Det tilsvarer 620.000 kroner per kamp (58).

De åtte beste på ATP-touren i 2024 får plass i det prestisjetunge sluttspillet i Torino i november. Ruud har 870 poeng ned til Stefanos Tsitsipas på 9.-plass. Nordmannen tok seg til sluttspillsfinalen i 2022, mens han i fjor ikke maktet å ta seg til Torino.

Neste uke går Grand Slam-turneringen US Open i gang på hardcourten i New York. For to år siden tok Ruud seg til finale mot Alcaraz, men i kampen om den gjeve tittelen og posisjonen som verdensener kom nordmannen til kort med 1-3-tap.