Stavkongen Duplantis satte enda en rekord: Topper rankingen

Det er svenske Aftonbladet som tirsdag omtaler situasjonen på WA-rankingen etter at opptjente poeng den siste tiden er regnet inn.

Stavkongen Duplantis, som like godt satte enda en verdensrekord da han tok OL-gullet i Paris, troner på toppen med 1617 poeng. Så mange poeng har en utøver aldri tidligere hatt, ifølge avisen.

Duplantis hadde selv den gamle rekorden på 1612 poeng.

Jakob Asserson Ingebrigtsen følger nærmest svenskamerikaneren på den oppdaterte listen, men er et lite hav bak med sine 1529 poeng.

Nordmannen, som tok OL-gullet på 5000 meter etter kjempenedturen på 1500 meter noen dager i forveien, har på sin side fem poengs luke til den amerikanske sprintstjernen Noah Lyles.

Warholm jager Benjamin

Kampen om fjerdeplassen på rankingen for menn står mellom verdens to beste løpere på 400 meter hekk: Karsten Warholm og Rai Benjamin.

Amerikaneren tok OL-gullet foran Warholm på Stade de France og har også et lite poengmessig forsprang på rankingen – 1520 mot Warholms 1504.

Deretter følger ytterligere en Warholm-rival, brasilianske Allison dos Santos.

For å finne tredje beste nordmann på herrerankingen må blikket flyttes ned til 64.-plassen. Den innehar den ferske OL-vinneren i tikamp, Markus Rooth, med 1398 poeng.

Jakob Ingebrigtsen er nummer to på rangeringen. Her etter OL-gullet på 5000 meter. (Sarah Meyssonnier/Reuters)

Chebet topper

På kvinnesiden toppes rankingen av den kenyanske langdistansedronningen Beatrice Chebet. Hun tok gullet på både 5000 og 10.000 meter under Paris-OL.

Med 1534 poeng har Chebet åtte poeng til gode på Faith Kipyegon, også hun fra Kenya. Kipyegon har satt en rekke verdensrekorder de siste årene og vant 1500-meteren i Paris. På 5000 meter ble det sølv.

Nederlandske Femke Bol følger på tredjeplass med 1520 poeng.

På kvinnesiden er ingen norske utøvere inne på topp 100-listen. Karoline Bjerkeli Grøvdal er nummer 126 med 1346 poeng. Henriette Jæger ligger 24 plasser lenger ned på listen som nummer 150.

Jager nye poeng

Friidrettsstjernene får gode muligheter til å plukke ytterligere poeng til rankingen i tiden som kommer. Jakob Asserson Ingebrigtsen skal blant annet i aksjon i Diamond League-stevnene i Polen og Lausanne.

Også Armand Duplantis er påmeldt blant annet stevnet i Lausanne.

WAs rankinglister ble sist oppdatert 13. august, to dager etter at OL-ilden i Paris ble slukket.