Viktor Hovland endte som nummer to etter golfdrama i Memphis

Dermed endte Hovland turneringen på til sammen 15 slag under par. Det var to slag svakere enn japanske Hideki Matsuyama, som så vidt håndterte presset og sikret seg turneringsseieren i Memphis.

Også amerikanske Xander Schauffele endte turneringen 15 slag under par – og deler andreplassen med nordmannen.

– Fått maks ut av hullene

Hovland innledet søndagens runde med to strake par, før han fulgte opp med én birdie og én bogey på de neste to hullene. Etter ytterligere tre par vartet nordmannen opp med to birdier på rad. Dermed lå han fem slag bak ledende Matsuyama etter halvgått sisterunde.

– Jeg må si at han har fått maks ut av de ni hullene her. Så deilig å se at han kommer seg unna, også når han ikke spiller sin beste golf, sa Max-ekspert Henrik Bjørnstad.

På det tolvte hullet ble det nok en birdie for Hovland. Det solide spillet fortsatte med par på hull 13 og 14, før det ble to nye birdier på hull 15 og 16. Nordmannen fikk en bogey på hull 17, før han avsluttet med par på hull 18.

Vist god form

Den norske 26-åringen gikk den første runden torsdag på par. Fredag gnistret han til med sterke sju slag under par, og med en solid runde lørdag (fire slag under par) klatret Hovland helt til 3.-plass før den siste runden.

Hovland vant det prestisjetunge PGA-sluttspillet i fjor. I årets sesong har han slitt mye med å få spillet på gli, men han har vist prov på god form denne uken. Med unntak av 3.-plassen i det amerikanske PGA-mesterskapet i mai har resultatene vært svake.

Solid spill i Memphis har imidlertid sikret Hovland plass i neste ukes turnering i Castle Rock, der han er tittelforsvarer. I den siste turneringen i Atlanta blir feltet kuttet med 20 spillere, der Viktor Hovland skal forsvare fjorårets sammenlagtseier i FedEx-cupen. Det var det langt fra sikkert at han skulle få lov til før helga, etter et skuffende 2024 så langt.

