RBK fikk ikke medhold i NFFs ankeutvalg – oppgjøret mot LSK spilles for tomme tribuner

Dermed blir avgjørelsen fra forbundets styre stående. Kampen spilles 21. august.

Det er NFF som opplyser om vedtaket som ble fattet av ankeutvalget fredag. Det gis ingen flere opplysninger om bakgrunnen for beslutningen.

«Protokoll med skriftlig begrunnelse for avgjørelsen vil offentliggjøres så snart den foreligger. NFF velger å offentliggjøre selve beslutningen i forkant av protokoll på grunn av tidsaspektet i saken», skriver NFF.

Tomme tribuner betyr at RBK mister inntekter.

RBK-fansen straffet

Eliteserieoppgjøret mellom Rosenborg og Lillestrøm ble tidligere i sommer avbrutt og ikke fullført etter gjentatte VAR-protester.

Kort tid senere ble det besluttet at oppgjøret skulle gjenopptas for tomme tribuner. Den avgjørelsen valgte RBK å anke.

Tidligere i august opplyste Trondheimsklubben at alle enkeltsupportere som bidro til det som omtales som sabotasjeaksjonen 21. juli, skal bidra til at klubbens unike lokaler, Brakka, pusses opp.

«Oppdraget omfatter nedskraping, vasking og maling av Brakka. En jobb som er kostnadsberegnet til om lag 400.000 kroner», skrev RBK 5. august. Straffen skal gjennomføres innen 1. oktober 2024.

VAR-debatt

I kjølvannet av den avbrutte kampen besluttet samtidig NFF og Norsk Toppfotball (NTF) at videodømmingens framtid blir et tema på forbundstinget til NFF i mars neste år. Før den tid skal en arbeidsgruppe, ledet av Raymond Johansen, utrede fordeler og ulemper ved VAR. I tillegg skal de 32 klubbene NTF representerer stemme for eller imot VAR.

NTFs styreleder Cato Haug er klar på hva som vil skje dersom et flertall av toppklubbene stemmer mot VAR.

– Da vil NTF, som ikke har myndighet og makt til å avvikle VAR, sende et veldig tydelig signal videre til fotballforbundet. Så er det forbundstinget som til syvende og sist må avgjøre det, men forbundsstyret vil da ta med seg det signalet, som er et veldig sterkt signal, sa Haug i slutten av juli.

