Medier: Pochettino blir USAs landslagssjef

Argentineren har stått uten jobb siden slutten av juni, da han forlot Chelsea etter en skuffende sesong.

The Athletic og ESPN er blant mediene som torsdag melder at Pochettino tar over USAs landslag etter Gregg Berhalter, som hadde jobben i to perioder mellom 2018 og 2024. De to siste årene har tre forskjellige trenere hatt rollen.

Nå håper USAs fotballforbund å ha landet på en mer permanent løsning. Pochettino har tidligere trent Paris Saint-Germain, Tottenham, Southampton og Espanyol.

Berhalter fikk sparken etter at USA røk ut i puljespillet i sommerens Copa America på hjemmebane. Om to år skal landet arrangere VM-sluttspillet sammen med Canada og Mexico.

