CAS ut mot påstander i betent OL-sak: – Enhver kritikk er uten grunnlag

Saken som omhandler finalen i frittstående for kvinner under OL i Paris ble en snakkis både under og etter lekene.

I konkurransen holdt rumenske Ana Barbosu tredjeplassen før Chiles inntok matten. Den amerikanske jenta fikk først poengsummen 13,666, men klaget og fikk den oppjustert til 13,766. Det holdt til å sende Barbosus 13,700 utenfor medaljeplass.

I etterkant sendte Det rumenske turnforbundet inn en klage etter at de mener USAs klage kom etter ettminuttsgrensen. CAS ga dem medhold, og dermed ble Chiles' karakter flyttet ned til 13,666 igjen. Chiles har blitt bedt om å gi fra seg bronsemedaljen sin til Barbosu.

I etterkant av CAS-kjennelsen har det i enkelte amerikanske medier blitt skrevet om at noen av medlemmene i panelet var partiske i rumensk favør. I en uttalelse rykker CAS hardt ut.

«CAS fordømmer de opprørende uttalelsene som er publisert i enkelte amerikanske medier som påstår at panelet, og spesielt dets leder, var partisk på grunn av andre profesjonelle engasjementer eller på grunn av nasjonalitet,» heter det i uttalelsen.

«Ettersom ingen av partene involvert i denne saken har utfordret noen av panelmedlemmene under prosedyren, kan det med rimelighet antas at alle parter var fornøyde med at saken deres ble behandlet av dette panelet. Enhver påfølgende kritikk er uten grunnlag eller gyldighet.»

