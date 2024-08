Viktig borteseier for Rekdals AaFK – opp på trygg plass

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var en svært viktig seier i en kamp der det skilte bare to poeng mellom lagene ved avspark. Da var Aalesund på kvalifiseringsplassen for nedrykk.

To kjempeskudd førte til Aalesund-seier. Håkon Butli Hammer sendte et frispark snorrett i krysset i det 54. minutt, og 11 minutter senere doblet Marcus Rafferty ledelsen da han møtte en pasning fra Claudio Braga med strak vrist og fikk til en ny suser.

Sandnes Ulf spilte sin første kamp med Steinar Nilsen som hovedtrener, etter at Thomas Pereira måtte gå. Laget var ikke uten muligheter.

Ulf-muligheter

Ulf hadde den største sjansen i første omgang, da kaptein Tommy Høiland fikk avslutte med hodet fra meget god posisjon. Avslutningen gikk for midt i mål, og keeper Tor Erik Larsen fikk slått over.

I 2. omgang hadde innbytter Daniel Braut et skudd i tverrliggeren, men det ble ikke scoring for Sandnes Ulf, og laget er fortsatt sist på tabellen.

Mjøndalen spilte 1-1 borte mot Levanger og er fortsatt på nedrykksplass sammen med Sandnes Ulf.

Sjansefest

Mjøndalen kom under før det var spilt to minutter av bortekampen mot Levanger, da Håvard Lorentsen scoret på et langt innkast fra Sander Munkeby Sundnes.

Det var mange store sjanser til begge lag i kampen, men det ble ikke flere scoringer enn Mjøndalens utligningsmål ved Ole Amund Sveen etter hjørnespark i slutten av første omgang.

Mjøndalen og Sandnes Ulf har henholdsvis ett og tre poeng opp til Start på kvalifiseringsplassen, mens Aalesund gikk forbi også Åsane og er to poeng foran Start når alle lag i 1. divisjon har spilt 18 av 30 kamper.

