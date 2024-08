Hyller nøkkelspilleren: – Han hadde mulighet til å tjene mye mer penger

VALLE (Dagsavisen): Midtbanespilleren danset seg forbi motspillerne før han satte sitt fjerde mål for sesongen mot Raufoss søndag. Han har nå 13 målpoeng og flest målgivende pasninger i Obosligaen med ni assist – på et lag som står med ni seirer på de ti siste kampene.

Han avsluttet 3-0-kampen mot Raufoss med kapteinsbindet rundt armen etter at Christian Borchgrevink ble byttet ut. Det er liten tvil om hvor viktig 27-åringen er for VIF.

– Jeg håper egentlig ikke noen kommer til å be meg beskrive Bjørdal som spiller, fordi han har et kjemperegister og spiller veldig på intuisjon. Når han lykkes, så er det veldig bra. Samtidig driver vi og gnager på ham for at han kanskje skal være litt mer på rett sted til rett tid, sier VIF-trener Geir Bakke til Dagsavisen og fortsetter:

– Men man kan ikke annet enn å gi kred til det maskineriet der som jobber utrettelig og er god i overgangsspillet. Nå er han vel snart den mest tellende spilleren i ligaen.

– Helt avgjørende

– Hvor viktig var det å få ham med videre etter nedrykket?

– Helt avgjørende. Han var en av de som sto opp. Han hadde mulighet til å tjene mye mer penger og hadde tilbud. Vi ønsket ikke det og det respekterte han. Han ble her og jobbet på videre. Det sier litt om fyren.

Profiler som Andrej Ilic, Fredrik Oldrup Jensen og Mohamed Ofkir forlot VIF i løpet av vinteren. Kaptein Stefan Strandberg måtte legge opp. Men Bjørdal, som kom til VIF i 2020, ble værende.

– Jeg skal ikke stå her og si at Real Madrid var ute etter meg, men det var noe interesse. Jeg valgte å bli i Vålerenga og var med på å gå ned. Jeg hadde lyst til å få klubben opp igjen. Så det var bare å omstille, prøve å ha det gøy i Obos og plukke poeng, sier Bjørdal til Dagsavisen.

– Det er fortsatt gøy å vinne fotballkamper. Det er moro om dagen, smiler han.

– Hvor kunne du ha endt opp?

– Det var spesielt et dansk lag som viste konkret interesse helt på slutten der. Jeg vet ikke hvor nære det var, men jeg var i grunn innstilt på å være i Vålerenga.

– Hvorfor det?

– Du føler på et ansvar når du går ned. Jeg hadde lyst til å ta veien opp igjen og ikke forlate skuta. Jeg har vært her en stund og har rukket å bli glad i klubben.

– Spesielt

Men han legger ikke skjul på at inngangen på årets sesong var annerledes. Flere og flere spillere dro ut, det var få mann på trening og det tok lang tid før det kom forsterkninger inn.

– Det var spesielt, helt klart. Nesten halve startelleveren, om ikke mer, forsvant. Jeg synes likevel vi var gode ganske lenge. I tillegg fikk vi inn Petter Myhre, som var virkelig artig å jobbe med. Det var litt ny “input”. Jeg synes det vi begynte med var veldig gøy, og så viste vi i treningskampene mot Sarpsborg og Tromsø at vi var gode.

– Etter hvert ble det naturlig å stille opp, legger han til.

I forkant av 2023-sesongen skrev Bjørdal under på en kontraktsforlengelse ut 2026.

– Hvordan ser du på fremtiden her?

– Jeg er åpen for alt, egentlig. Jeg trives veldig godt i Vålerenga og Oslo, og har vært ute før. Så det er ikke sånn at det skal passe for alt, men jeg har store ambisjoner og er 27 år gammel. Man skal aldri si aldri, men akkurat nå har det ikke vært snakk om noe som helst annet enn det her, svarer han.

