Flere nye forfall til Toppidrettsveka – landslagsduo forkjølet

Rennleder Erik Husby opplyser om forfallene til Adresseavisen.

– De går ingen konkurranser, forteller han.

Ifølge landslagslege Ove Feragen er både Valnes og Evensen forkjølet.

Tirsdag ble det klart at også Tiril Udnes Weng og Frida Karlsson uteblir fra arrangementet. Allerede onsdag er det duket for 56 kilometer fellesstart for begge kjønn på Hitra. Der skal blant andre Petter Northug i aksjon.

Fredag skal Johannes Høsflot Klæbo gå sprint i Aure.

