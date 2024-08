Viking signerte midtbanespiller fra dansk fotball – skal erstatte Glimt-klare Auklend

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rogalandsklubben bekrefter signeringen i sine kanaler tirsdag.

– Jeg er veldig glad for å ha signert for Viking. Viking er en av de største klubbene i Norge og har et veldig spennende prosjekt på gang, sier Cappis i en uttalelse.

Den amerikanske midtbanespilleren ankom Stavanger mandag for å sluttføre overgangen.

Nå har han bestått den medisinske testen og signert kontrakten.

Cappis har signert en kontrakt som strekker seg ut 2027-sesongen. Han har erfaring fra norsk fotball gjennom et låneopphold i Molde.

–Jeg gleder meg stort til å komme i gang og finne meg ordentlig til rette her i Stavanger og i Viking. Jeg har hørt veldig mye fint om klubben fra de jeg har snakket med, som har hatt en god påvirkning på valget mitt. Jeg har ambisjoner om å vinne kamper og være med å kjempe i toppen – på samme måte som Viking har, sier Cappis.

– Christian er en spiller vi har fulgt lenge og som vi er veldig glade for å ha her nå. Vi tror han kan være med å styrke oss inn mot høstsesongen, han er en venstrebeint indreløper med en god fysikk. Vi gleder oss til å se ham i mørkeblå drakt, sier Vikings sportssjef Erik Nevland.

