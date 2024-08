The Times: Høringen mot Manchester City starter neste måned

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder The Times. Avisen viser til anonyme kilder tett på saken, og en avgjørelse kan bli tatt tidlig i 2025.

Tidligere var det ventet at en uavhengig kommisjon kom til å starte høringen i november, men arbeidet ser nå ut til å bli framskyndet. Det er satt av ti uker til å gå gjennom sakskomplekset.

Før den tid skal det komme en avklaring i Manchester Citys søksmål mot Premier League med krav om å få ligaens økonomiske regler kjent ulovlig. En konklusjon vil trolig komme i løpet av de neste to ukene, skriver The Times.

City ble i februar i fjor anklaget for 115 brudd på Premier Leagues økonomiske regler i perioden 2009 til 2018. Blant beskyldningene er at klubben overrapporterte sponsorinntekter og inngikk ulovlige sponsoravtaler. I tillegg anklages City for å ha gitt tidligere manager Roberto Mancini dobbel lønn i det skjulte.

Andre punkter går ut på at City ikke har samarbeidet og vært et hinder i etterforskningen.

Skulle saken ende med fellelse, kan det føre til alvorlige straffereaksjoner. I verste fall kan Manchester City bli kastet ut av Premier League.

Klubben som står med fire strake serietitler, har hele tiden bedyret sin uskyld.

