Malmö og Midtjylland videre i CL-kvalifiseringen med norske spillere

Med fire norske spillere tok Malmö seg videre etter et vilt drama i bortekampen mot greske PAOK. Etter 2-2 i hjemmekampen var laget sekunder fra å ryke ut, men i sjette overtidsminutt av bortekampen satte Nils Zätterström inn 3-3.

Ni minutter ut i forlengningen scoret lagkaptein Anders Christiansen det avgjørende 4-3-målet som ga 6-5 sammenlagt.

Sebastian Nanasi scoret Malmös to første mål i tirsdagens kamp. Malmö møter Sparta Praha i avgjørende runde.

Erik Botheim og Lasse Berg Johnsen spilte fra start for Malmö, mens Colin Rösler og Oliver Berg ble byttet inn i ekstraomgangene.

Midtjylland videre

Midtjylland forsvarte 2-0-ledelsen fra hjemmekampen med 1-1 mot Ferencváros i Budapest og møter slovakiske Slovan Bratislava i avgjørende kvalifiseringsrunde.

For Midtjylland spilte Kristoffer Askildsen fra start, men han ble tatt av banen etter en halv time i et taktisk bytte etter at den danske klubben havnet under. Ola Brynhildsen ble byttet inn 20 minutter før full tid.

Kristoffer Zachariassen startet for Ferencváros.

Drama for Sahraoui

Ellers var Osame Sahraoui med på å hale i land avansement for franske Lille i en dramatisk kamp mot Fenerbahçe i Istanbul. Et selvmål av Bafodé Diakité på overtid nektet Lille sammenlagtseier, men i ekstraomgangene avgjorde Jonathan David i det 118. minutt på et VAR-straffespark som ble dømt for hands.

Sahraoui ble byttet inn i ekstraomgangene.

Lille gikk videre selv om laget i hjemmekampen forrige uke var forvist fra sin egen stadion på grunn av OL-turneringen i håndball.

