Botheim og Berg Johnsen sentrale da Malmö slo Klaksvik i mesterligakvalifiseringen

Dermed har det svenske storlaget skaffet seg et strålende utgangspunkt før returkampen på Færøyene neste uke.

Botheim var nest sist på Berg Johnsens første nettkjenning. Den kom etter 21 minutter. Hugo Bolin doblet svenskenes ledelse, før Berg Johnsen scoret sitt andre for kvelden like før pause. Arni Frederiksberg reduserte for Klaksvik etter 71 minutter. Fem minutter før slutt scoret Søren Rieks 4-1.

Malmö ble i fjor seriemestere i Sverige etter en dramatisk kamp i siste runde mot Elfsborg. Da var Berg Johnsen involvert. Det var ikke Botheim, som signerte for klubben i slutten av januar i år.

Tidligere tirsdag scoret norske Kristoffer Hansen polske Jagiellonia Bialystoks fjerde mål da de slo Panevezys fra Litauen 4-0 i mesterligakvalifiseringen. Kristoffer Zachariassen tegnet seg på scoringslisten da Ferencvaros vant 5-0 mot The New Saints fra Wales.

