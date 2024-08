Ny Kjelsås-smell – tapte for Vålerengas unggutter: – Bare skuffende

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Et Vålerenga 2 langt under streken har stilt med mange av de samme dette året. Av de største profilene i kveld var Filip Thorvaldsen og Jacob Storevik, spillere som har mange minutter i 2. divisjon denne sesongen.

– Det var ikke meningen at vi skulle komme her og ødelegge for Kjelsås. Vi kunne stilt enda sterkere, men unggutta beviser for seg selv nå at de kan slå hvem som helst, sier VIF-rekruttenes trener Øystein Sanden.

En tilfeldighet førte til at Taha Usman fikk sjansen alene med Jonas Brauti, et godt stykke ut i andreomgang. Han scoret, og det ble kampens eneste. Sanden er overrasket over resultatet, spesielt med tanke på den fysiske underlegenheten laget hans har. På motsatt side er nettopp det det som skuffer Kjelsås-trener Eivind Kampen mest med nederlaget.

– Vi har sjanser til å vinne denne kampen, men at vi ikke klarer å sette mer trykk på dem i boksen er skuffende. Vi mangler noe, det er mange halvsjanser, og jeg vet ikke helt hva som er grunnen til at det ikke blir helt store sjanser, sier Kjelsås-treneren.

Les flere saker fra 2. divisjon her

– Smarte gutter mot menn

Smellen kommer rett etter det dramatiske tapet for Grorud forrige helg. Plutselig er seks poeng forsvunnet fra laget som jakter opprykk. Det bekymrer ikke Kampen som mener prestasjonene egentlig har vært gode nok for flere poeng.

– Det tapet for Grorud var perverst, dette er heller bare skuffende. Vi spiller en kamp som tilsier at vi burde vunnet, jeg mener vi hadde fortjent mer. Vi vinner sjansestatistikken klart, det er vel åtte mot to. De scorer etter en feil av oss, ut av ingenting. Og når kampen utvikler seg som den gjør sniker det seg en usikkerhet inn, spesielt etter baklengsmålet. Da blir vi urolige og tar ikke de rette valgene, sier Kampen.

Tabellsituasjonen er heller ikke noe Øystein Sanden tenker for mye på. Han slapp inn flere tenåringer til løvene, og ser på tre ubudsjetterte poeng som en bonus.

– Jeg regnet med en i sekken etter hvert her, men Aleksander og Jesper i midtforsvaret er solide. Som alltid var det gutter mot menn der ute, men i dag var det smarte gutter, sier Øystein Sanden.

Les også: Grorud hentet opp Kjelsås’ tremålsledelse og vant på Grefsen (+)

VIF-rekruttene kunne juble for en nokså overraskende seier mot opprykksjagende Kjelsås i Oslo-derbyet på Intility mandag (Håvard Sollie)

Fremadstormende

Det er alltid spennende å se hva Vålerenga stiller med i disse kampene. Uansett hadde Kjelsås planen klar. Her skulle det angripes. Et hissig midtbaneledd vant ballen ofte, og i de fremre rekker ble gasspedalen trykket i bånn. Med begge sidebackene med i hvert angrep så Kjelsås ut til å være i overtall hver gang de angrep, spesielt da Vålerenga ble brutt høyt i banen.

Ahmad Abbas kom til en god mulighet før fem spilte minutter. Det var også den største sjansen i omgangen der Kjelsås skapte utallige halvsjanser. I motsatt ende skapte Filip Thorvaldsen, Obasi Onyebuchi og Adrian Kurd Rønning situasjoner på egen hånd. Med litt bedre presisjon kunne Vålerenga ledet til pause, men Kjelsås var det beste laget.

Les også: Blytungt tap å svelge for Kjelsås som mistet serieledelsen: – Forferdelig (+)

Stian Sjøvold Thorstensen var blant de mer erfarne spillerne på VIF-laget som slo Henning Tønsberg Andresen og Kjelsås (Håvard Sollie )

Andreomgang startet som den første. Ahmad Abbas fikk en kjempemulighet, men tok den ikke. Han var god på flanken og skaffet rom for Filip Oprea som kom til utallige innlegg fra siden. Aleksander Kjelsen og Jesper Renshusløkken kom først på overraskende mange av innleggene. Leveransen var nokså god både fra Oprea og Helmer Rusten på andre siden.

Kjelsås stanget, mens Vålerengas fotrappe spillere på topp skapte ting på egen hånd. Taha Usman var et uromoment, og plutselig fikk han sjansen da ballen spratt hans vei. Alene med Jonas Brauti var han nådeløs og sikret Vålerenga seieren med et skudd ned i hjørnet.

I sluttminuttene var det sjanser for Kjelsås, men de kom for sprett. Unggutta til VIF lot ballen gå langs gresset, mens gjestene fra Oslos tak ble løpende imellom. Vi får se om Skeid gjør det samme til helgen. Det er Vålerenga-rekruttenes neste motstander. Kjelsås må prøve å reise kjerringa hjemme mot Strindheim.

Les også: Rijks scoret fire da et knallsterkt VIF2 tok sesongens første seier (+)

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 2, runde 17 mandag

Vålerenga 2 – Kjelsås 1–0 (0–0)

Intility Arena, 295 tilskuere

Mål: 1-0 Taha Usman (72.)

Gule kort: Maxwell Kerdoe, Taha Usman, Vålerenga. Henning Tønsberg Andresen, Kjelsås.

Dommer: Herman Aass, Fossum

Vålerenga 2:

Jacob Storevik – Jakob Granli, Jesper Renshusløkken, Aleksander Kjelsen, Maxwell Kerdoe – Haniel Samson, Stian Thorstensen, Adrian Kurd Rønning (Charles Såheim fra 74.), Obasi Onyebuchi (Henrik Mo fra 84.) – Filip Thorvaldsen (Emin Pajic fra 58.), Taha Usman

Kjelsås:

Jonas Brauti – Martin Helmer Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen, Filip Oprea (Moutaz Alzubi fra 76.) – Eivind Willumsen, Ahmad Abbas (Sebastian Berge fra 69.), Leo Bech Hermansen (Patrick Askengren fra 85.), Henning Tønsberg Andresen – Kristian Eriksen, Jens Bonde Aslaksrud (Philip Halvorsen fra 85.)

---