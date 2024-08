Midtgård-dobbel da Nordstrand snudde og vant: – Ekstremt deilig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NORDSTRAND ARENA (Dagsavisen): I det som var mandagens tredje Oslo-derby, i skyggen av Grorud-Skeid og Kjelsås-VIF 2, leverte Nordstrand og KFUM-rekruttene en fartsfylt og publikumsvennlig kamp.

KFUM 2 tok tidlig ledelsen ved Martin Gavey før Oliver Midtgård viste hvem som var sjefen med to mål. Dermed snudde Nordstrand 0–1 til 2–1 og tok tredje trepoenger på rad og sin 12. seier for sesongen. Seieren gjør at de fortsatt bare to poeng bak Asker, som vant 1–0 på tampen mot Oppsal i går.

– Det var helt fantastisk da dommeren blåste av. Det er disse øyeblikkene vi lever for etter en lang vinter og i treningshverdagen generelt. Det kulminerer seg i en skikkelig lagseier. Energien er ti av ti og lagmoralen er på topp. Vi møter et bra KFUM 2-lag, ikke glem det, sier Markus Cham.

Smørblid Midtgård

Treneren peker på at KFUM kom med seks A-lagsspillere – William Da Rocha, Jonas Hjort, Joachim Prent-Eckbo, Sverre Sandal, Adam Jesus og Mame Mor Ndiaye.

– Mens vi har en snittalder på 21 år. Vi spiller en bra kamp. 1. omgang er mye fram og tilbake, vi skaper lite. I 2. omgang er vi bedre. At vi snur kampen viser bare at mentaliteten er fantastisk. Det har jeg vist hele tiden. Det er en ny gruppe nå, men de har samme mentalitet som det alltid har vært her, sier Cham.

Han er også full av lovord om matchvinner Midtgård.

– Det er fantastisk det han gjør. Alt han gjør er for å prestere på banen, med søvn og kosthold. Han er et eksempel for klubben med tanke på hvordan han oppfører seg på trening, og både tar og ønsker tilbakemeldinger. Det er ikke lett å sette de målene der. En fantastisk spiller som er kul å ha på laget. Han kunne spilt på høyere nivå, slår Cham fast.

– Det var veldig deilig. Jeg har vært lenge ute og det har vært tungt, så det var ekstremt deilig å vinne. Vi vil jo ligge på 1. plass, men vi tar en kamp av gangen. Det er sånn det er. Hvis vi vinner alle kampene som er igjen, rykker vi jo opp, sier Midtgård selv, som scoret mål nummer ti og elleve for sesongen.

Tett og jevnt før Kåffa-ledelse

Allerede etter to minutter var KFUM 2 farlig frempå. Jonas Hjort fikk ball ute til venstre og slo tidlig inn. På fem meter dukket Daniel Harbo opp, men han fikk ikke særlig klem i avslutningen og skjøt en lompe på mål, som Reiersen hadde full kontroll på.

Utover i omgangen var det tett og jevnt mellom lagene før KFUM 2 vartet opp med en mønsterkontring etter 25 minutter. Sverre Sandal fant Mame Ndiaye på 40 meter, som vendte bort Miran Kuci før han slapp perfekt gjennom til Martin Gavey. Han satte fart på skøytene og løp fra Berger Kisaruko før han smalt ballen via stolpen og i mål til 1–0.

KFUM-spiller Martin Gavey hadde tid til å smile til kamera etter 1-0-målet. (Even Lübeck)

Kvarteret senere var lagene like langt. Jonas Nysæter fikk ball ute til venstre og løp ned til dødlinja før han slo ut 45 til Oliver Midtgård. Spissen, som har vært mye skadet denne våren, ekspederte ballen knallhardt opp i nettaket til 1–1.

– Jonas får ball ute på siden og ser meg. Det er det vi gjør på trening hver dag. Han vet hvor jeg er. Jeg var nok litt heldig med skuddet. Både heldig og dyktig, sier Midtgård og ler.

På overtid av den første omgangen var Nordstrand farlig frempå. Sandal mistet ball på egen halvdel og Frøhaug Johnsen forserte fremover med ball. Fra 25 meter skjøt han, men skuddet gikk et par meter over. Dermed sto det 1–1 til pause.

Snudd kamp

KFUM 2 var nær 2–1 minuttet ut i den andre omgangen. Gjestene hadde corner og Sandal raget høyest i boks. Headingen så ut til å gå i mål, men den snek seg så vidt utenfor venstre stolpe.

Så var kampen snudd etter timen, og igjen var det Nysæter til Midtgård. Nysæter fikk ball ute til venstre og fant denne gang Midtgård på fem meter. Denne gangen spaserte han inn både sitt og Nordstrands andre!

– Den var lik som 2–1. Jeg timer løpet bra og setter ballen på blank kasse. Der er jeg litt Fox in the Box. Den var deilig, sier Midtgård.

Oliver Midtgård tok seg også tid til å signere noen sko til fansen etter kampen. (Even Lübeck)

Etter scoringen var det hjemmelaget som var best. 70 minutter sto på kampuret da de fikk frispark på 20 meter. Nysæter prøvde seg, men skuddet gikk like over.

KFUM 2 slet med å i det hele tatt komme seg over midten utover i omgangen, men kunne fort utlignet etter 77 minutter. Gavey kom seg ned til linja og slo inn. Ndiaye hoppet over ballen og ga til innbytter Shahamattullah Malekze, som sleivet og skjøt like utenfor.

Utenom det slo KFUM 2 mye langt på tampen, men skapte ikke det helt store. Og det var Nordstrand som var farligst frempå helt på slutten da Otman Khris fikk tid og rom til å fyre fra 15 meter, men forsøket gikk like utenfor. Dermed endte det 2–1.

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 3 – runde 16

Nordstrand-KFUM 2 2–1 (1–1)

Nordstrand Arena, 220 tilskuere

Mål: 0–1 Martin Gavey (25), 1–1 Oliver Midtgård (38), 2–1 Midtgård (63).

Gule kort: Simen Nygaard, Miran Kuci, Nordstrand.

Nordstrand: Jonathan Reiersen – Emanuel Kisaruko, Miran Kuci, Edvard Vestby, Berger Kisaruko – Kasper Krokan (Otman Khris etter 46), Runar Johnsen, Simen Nygaard (Ørjan Frøhaug Johnsen etter 88), Jonas Nysæter (Omar Ouhabi etter 88) – Thomas Helgheim (Reda Chikh etter 68), Oliver Midtgård (Falk Berger etter 81).

KFUM 2: William Da Rocha – Karl Ileby (Marcus Nguyen etter 82), Joachim Prent-Eckbo (Eivind Dauto etter 82), Magnus Mehl, Patrick Bjørkli, Jonas Hjort – Sverre Sandal, Adam Jesus – Martin Gavey, Mame Ndiaye, Daniel Harbo (Shahamattullah Malekze etter 67)

