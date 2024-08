VIF overlegne i seriefinalen: – Skal ta nok poeng til å vinne gullet

Vålerenga har vært meget gode gjennom hele sesongen og tok fredag sin 15. seier på 17 kamper. Kun et forsmedelig 0-2-tap for Lyn og 0-1 for Rosenborg gjør at laget ikke står med 17 av 17.

Fredag kjørte de til tider over andreplasserte Rosenborg og hadde tilnærmet lik full kontroll. Elise Thorsnes stanget ballen i mål til 1-0 etter innlegg fra Karina Sævik tidlig før RBK utlignet på straffe. Før pause sørget imidlertid Thea Bjelde og Olaug Tvedten for at hjemmelaget ledet 3-1. Bjelde scoret fra om lag 20 meter med det som var et skikkelig kremmerhus.

Flere mål ble det ikke. Dermed vant Vålerenga 3-1. På spørsmål om hva som var nøkkelen til fredagens triumf, svarer Lexerød:

– Noe av nøkkelen var at vi har fått mange spillere i god form til høstsesongen. Vi hadde en del spillere ute i vår som er tilbake nå og som har spilt seg i god form, som Emma Godø og Iselin Sandnes Olsen. Vi har en sterkere tropp, som gjør at vi har høyere kvalitet på trening. Vi er en tropp i bra form, sier han.

God og bred tropp

– Hvorfor slår dere Rosenborg 3-1?

– Vi vinner fordi vi har en gjeng spillere som over tid har fått jobbet med hvordan de skal stå i toppkamper mot jevnbyrdig motstand. De har lært seg å håndtere at i perioder i de kampene dominerer ikke vi banespillet, men de holder uansett roen. Vi er gode til å holde roen om vi havner under eller slipper inn, sier han og fortsetter:

– De er mentalt sterkere og godt samstemt til hva kampen til enhver tid krever. Spillerne tenker likt underveis i kampene. Nå har vi fire seire på rad mot Brann og Rosenborg, uten at vi har vært dominante i 90 minutter i de kampene. Mot Brann var det store perioder at Brann var best, men vi har lært å håndtere det på en god måte.

– På det taktiske planet - hvorfor har dere så god kontroll?

– Særlig i 1. omgang fungerer angrepsspillet vårt veldig bra. Mot et lag som Rosenborg kan man ikke forvente at angrepsspillet er bra i samtlige 90 minutter, men det var spesielt bra i 1. omgang. I den omgangen er vi også gode i nøkkelsituasjonene som man må vinne mot Rosenborg. Angrepsmessig måtte vi vinne situasjonene mellom vår vingback og indreløper mot deres kant og back. De situasjonene synes jeg vi ofte vant, sier Lexerød og fortsetter:

– Forsvarsmessig var vi gode med vår sidestopper mot deres kant. I tillegg fikk vi et overtak på midten. Vi var godt strukturert og da hadde vi ofte et overtall inne sentralt som vi var gode til å utnytte.

Overlegen serieledelse

Lexerød vil ikke trekke frem noen spesielle, men heller laget som en helhet på spørsmål om noen stakk seg ut.

– Det var en god lagprestasjon. Kampen viser at vi har veldig mange potensielle målscorere i laget vårt. Vi kan score mål fra mange ulike posisjoner. Det er en av styrkene våre. På en dag der Karina Sævik ikke finner veien til mål, så scorer plutselig Thea Bjelde. Det er definitivt en av styrkene våre, sier VIF-treneren.

Han er svært fornøyd med hva de har levert så langt i år, med 45 av 51 mulige poeng og overlegen serieledelse.

– Jeg tenker at vi har gjort en veldig god sesong så langt. Vi har spilt to tredeler av kampene, og det har vært veldig bra. Vi presterer på et høyt nivå for tiden. Vi spiller en offensiv og attraktiv fotball nå. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skulle klare å opprettholde de prestasjonene utover høsten, mener Lexerød

Seriegullet nære

– Har dere vunnet seriegull nå?

– Hadde du tatt en telefon til RBK- og Brann-treneren og spurt om de har gitt opp seriegullet, hadde de sagt nei fordi de har noen hengekamper til gode. I hvert fall Brann tror nok at de kan vinne samtlige 12 kamper de har igjen, sier Lexerød og avslutter:

– Om Brann vinner resten, må vi fortsatt vinne en haug av kamper til. Når det er sagt, er vi i en veldig fin posisjon. Sånn jeg ser det er det ingen grunn til at vi skal falle mye i prestasjon. Opprettholder vi nivået vi har nå, skal vi ta nok poeng til å vinne seriegull.

