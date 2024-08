Mørk varsler pause på landslaget: – Må få orden på kroppen

Det fortalte hun til NTB etter 29-21-seieren i Lille. Tårene rant hos Mørk etterpå.

– Det er surrealistisk. Vi har drømt og håpet og jobbet kjempehardt for dette. Alle var innstilt på at vi skulle gå for gullet … Jeg er sliten, men glad. Jeg visste at vi kunne gjøre det. Det gjør det veldig mye verdt det, sa Mørk.

Hun har i flere år slitt med skader. Kroppen har blitt presset til det ytterste, og det har bakspilleren fått kjenne på.

– Akkurat nå kommer jeg til å ta en vurdering på om jeg greier både landslag og klubb. Jeg sier at jeg ikke har spilt min siste landskamp, men det er ikke sikkert jeg har så mange mesterskap igjen på den tanken. Det må jeg ta en vurdering på etter hvert.

Hun kommer til å ta en pause.

– En pause er nok lurt. Jeg må se hvor lang den blir. Jeg må få orden på kroppen først. Det er gøy å spille, men ikke like gøy når man har vondt, sa hun.

– Bestemte du deg for det nå?

– Nei, det har jeg tenkt på den god stund. Det har jeg absolutt, avsluttet hun.

