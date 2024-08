Kipchoge sjanseløs på historisk tittel – etiopisk reserve tok OL-gull i maraton

Tola var opprinnelig ikke tatt ut på det etiopiske OL-laget i maraton, men 32-åringen fikk likevel muligheten som reserve. Den utnyttet han mesterlig, og i tillegg til gull satte han også ny olympisk rekord på distansen.

Kipchoge kunne på sin side blitt den første til å vinne tre strake OL-gull på distansen, men veteranen sprakk fullstendig da feltet nærmet seg halvløpt maraton. 39-åringen brøt til slutt løpet.

– Han er fullstendig kjørt av her, og han ser ikke sprek ut i det hele tatt. Halve feltet løper fra han. Det er et sjokk. Farten til nå hadde tilnærmet vært en joggetur for Kipchoge i glansdagene, sa NRKs kommentator Jann Post.

– Litt for defensivt

39-åringen tok seg til siden av magen mens luken til teten økte betraktelig. Ved passering halvmaraton var Kipchoge passert av norske Zerei Kbrom Mezngi. Han løp inn til 53.-plass, mens Sondre Nordstad Moen ble nummer 32 med ny sesongbeste, drøye fem minutter bak Tola.

– Jeg løper kanskje litt for defensivt og gir for mye fra meg. Det er kanskje der jeg er i en sånn løype. Jeg hadde håpet å bli blant de 20 beste, men det var langt opp til klynga foran. Det toget foran er rett og slett bedre i varmen, sa Nordstad Moen til NRK etter løpet.

Etter 25 kilometer hadde avstanden fra Kipchoge til teten økt til nesten to og et halvt minutt. Fem kilometer senere hadde avstanden økt til hele åtte minutter og 26 sekunder.

– Verste jeg har hørt

Maratonfenomenet Kelvin Kiptum gikk tidligere i år bort i en trafikkulykke hjemme i Kenya. Verdensrekordholderen var regnet som én av de største gullfavorittene i Paris.

– Han er fortsatt med meg i tankene når jeg løper. Det at jeg løper for ham gjør at jeg klarer å grave ekstra dypt, og jeg gjør det for alle kenyanerne som savner å se Kelvin. Jeg bærer flagget for ham, sa landsmann Benson Kipruto før OL i Paris.

I kjølvannet av Kiptums bortgang har Kipchoge blitt hetset i sosiale medier av flere som har hevdet at veteranen var involvert i landsmannens ulykke.

– Jeg stoler ikke lenger på noen etter det som har skjedd, selv ikke min egen skygge. Folk har sagt at Eliud var involvert i dødsfallet. Jeg har mottatt meldinger fra folk som sier at de vil brenne ned huset mitt og ødelegge familien min. Det er det verste jeg har hørt i hele mitt liv. Jeg begynte å ringe mange folk for å høre om de var trygge, sa Kipchoge til BBC nylig.

Tidlig i mars ble Kipchoge nummer ti i Tokyo Marathon. Hetsen i sosiale medier preget opptakten til løpet.

– Det var smertefullt å oppleve at anklagene kom fra mennesker som sto meg nært, men jeg lærte samtidig at vennskap ikke varer for alltid. I Tokyo gikk jeg søvnløs i tre netter.

Før OL fortalte 39-åringen til BBC at har vært preget etter Kiptums bortgang.

– Jeg ble sjokkert.

