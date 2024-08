Avslutter trenersamarbeidet med faren etter krass kritikk: – Innså at det var feil

Etter at grekeren tapte mot japanske Kei Nishikori i 2. runde i Masters-turneringen i Montreal, rettet tennisprofilen krass kritikk mot sin far og trener.

– Jeg trenger og fortjener en trener som lytter til mine tilbakemeldinger. Faren min har ikke vært veldig smart eller flink til å håndtere sånne situasjoner, sa Tsitsipas.

Nå tar 25-åringen et oppgjør med seg selv, samtidig som han avslører at samarbeidet er over.

– Det er med tungt hjerte at jeg forteller at samarbeidet med pappa som trener har kommet til veis ende. Jeg foretrekker å beholde ham i rollen som far, og bare som far, skriver Tsitsipas i sosiale medier.

Han forteller at han overrasket seg selv da han kom med sine kritiske uttalelser.

– Livet lærer oss at visdom kommer av å forstå egne grenser og erkjenne egne feil. Jeg innså at det var feil å snakke om faren min på den måten. Tennis består av en lang reise full av følelser, press og forventninger. Som introvert foretrekker jeg å holde følelsene mine inne, før det til slutt koker over. Jeg ser på meg selv som tålmodig, så jeg ble sjokkert av måten jeg reagerte på.

Tsitsipas sto tidligere i år i veien for Casper Ruuds første Masters-tittel da de to møttes i finalen i Monte-Carlo. Kort tid senere fikk Ruud revansj i Barcelona-finalen (ATP 500).

