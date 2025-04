Støre frykter ikke Trumps vrede: – Jeg har erfaring nok

– Jeg tror nok finansminister Jens Stoltenberg og jeg har erfaring nok til å håndtere den situasjonen som måtte oppstå, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Dagsavisen etter onsdagens spørretime i Stortinget, som delvis bar preg av det planlagte møtet med president Donald Trump i Det hvite hus.

SV-leder Kirsti Bergstø spurte blant annet om Støre kommer til å snakke Grønlands sak, og stå opp for øyas folkerett i møtet med Trump torsdag.

– Jeg reiser ikke til Washington for å ta opp Grønland-saken, svarte statsministeren.

– Men hvis diskusjonen rundt Arktis og Grønland kommer opp, er det veldig enkelt for meg å bekrefte Norges syn, som jeg tror USA godt kjenner til: Vi legger til grunn at Grønland er en del av kongeriket Danmark. Vi legger til grunn at Arktis skal styres ut fra folkeretten og havretten, svarte Støre, vel vitende om at Grønland later til å være et viktig og følsomt tema for Trump. Han har gjentatte ganger sagt at USA nok skal få tak i Grønland «på en eller annen måte».

En Zelenskyj-situasjon

«Toppmøte mellom Trump og Zelenskyj brøt sammen for åpent kamera» meldte NTB 28. februar, og skildret en rasende USA-president Donald Trump som skjelte ut Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter noter. TV-bildene fra denne sjokkerende seansen gikk verden rundt.

Dagsavisen spør statsministeren om han er er nervøs for at noe slikt kan skje med ham og finansminister Jens Stoltenberg når de besøker Trump torsdag, selv om sistnevnte gjerne ble omtalt som «Trump-hviskeren» da han var Nato-sjef.

– Trump er jo en veldig uforutsigbar mann. Er du redd for at det skal oppstå en Zelenskyj-situasjon når dere er der?

– Nei, men Trump kjører jo mange av disse møtene for åpent kamera. Det er jo litt uvant, men vi må være forberedt på det, sier Støre som altså mener at både han og Stoltenberg til sammen har erfaring nok til å håndtere et eventuelt følelsesutbrudd fra Trump.

Jens Stoltenberg i desember 2019, da han fortsatt var Nato-sjef og «Trump-hvisker» under Donald Trumps første periode som president. (NICHOLAS KAMM/AFP)

Vil hjelpe Ukraina

Støre forsikret også SV-lederen i spørretimen om at uansett tema som blir tatt opp med Trump, skal folkeretten «være en rød tråd» for alt det som blir framført fra Norges side. Han sa også at det er fire hovedtemaer han vil forsøke å få tatt under dette «relativt korte møtet»: Norge og USAs sikkerhetspolitiske samarbeid i nord, situasjonen i Ukraina, toll og handel, og det Norge har å tilby USA av forsvarsprodukter og investeringer.

– Men kommer det opp andre temaer enn dette, er jeg klar for å snakke om det også, sier Støre, som har tro på at han og Stoltenberg skal kunne hjelpe Ukrainas situasjon.

– Ja, det har jeg tro på, at vi kan få fram betydningen av at Ukraina får støtte til sitt eget forsvar. Det pågår jo nå samtaler om en våpenhvile. Der mener vi at for å lykkes med det, må det stilles enda tydeligere krav til Russland. De fortsetter jo med daglige beskytning med droner og missiler mot Ukraina, understreker statsministeren.

– Vi vil få fram at dette ikke bare er en svært alvorlig og dødelig konflikt i Europa, men at den også har stor geopolitisk betydning. Nå er nordkoreanere, kinesere og iranere inne i denne krigen, og det er noe vi vil understreke slik at Trump ser at det også har betydning for USA.

Nord er viktigst

Men om Støre og Stoltenberg bare rekker ett tema, da vet Støre godt hva han vil prioritere som viktigst.

– Da blir det sikkerhetspolitikken i nord, sier han kontant til Dagsavisen.

– Her er det viktig å få fram at vi er naboer med Russland, som har kjernefysiske våpen. De er ikke rettet mot Norge, men er en del av avskrekkingen mot USA. At vi følger med på det, og har oversikt over det, det er viktig for USAs egen sikkerhet. Det vet det amerikanske forsvaret og store deler av administrasjonen, men det er viktig å vektlegge dette overfor Trump, sier Støre, som ennå ikke er lei av å få tips, råd og formaninger før Trump-møtet fra eksperter, opposisjonspolitikere og folk flest.

– Jeg syns det bare er bra, jeg, at det er engasjement i Stortinget og i norsk offentlighet om det besøket, sier Støre.

– Det sier noe om hvor viktig USA er. Det har kommet mange innspill, og de har jeg lyttet til.

