Medaljehåpet Koanda i OL-byen: – Det har vært eventyrlig

Det skjer bare fire år etter at hun startet opp med idretten sin. På den tiden er hun blitt verdensmester to ganger og europamester tre ganger.

25-åringen fra Sørlandet har finsk mor og far fra Elfenbenskysten, og utviklingen hennes har vært enorm siden hun fant idretten som elsker.

– Jeg hadde trent crossfit tidligere og var kjent med øvelsene, men det er så mye som har skjedd på disse fire årene. Jeg er blitt kastet veldig inn i vektløfting, og jeg har prioritert idretten sterkt på grunn av mulighetene og potensialet jeg er blitt fortalt at jeg har, sa hun da NTB fikk snakket med henne i OL-byen torsdag.

Koanda jobbet som elektriker fram til 2022 og kvalifiseringen fram mot årets OL startet i 2023. Da ble jobben lagt på hylla, og hun har satset på idretten på heltid.

Hardt arbeid

I april vant hun et verdenscupstevne i Thailand. Koanda kan havne høyt på listene i OL også.

– Jeg har trodd på det og jobbet beinhardt i fire år og hatt en utvikling som har vært eventyrlig og som har gjort at jeg har landet her i OL.

Koanda priser hjelpen hun har fått til å bearbeide talentet sitt.

– Jeg har opplevd mye. Jeg har hatt et fantastisk trenerteam rundt meg som har jobbet på detaljnivå. Det har vært nødvendig. Jeg kom inn med et styrketalent, og jeg er sterkere i dag enn da jeg startet, men trenerteamet har vært nødvendig for å se hva som trengs for at jeg skulle bli en god vektløfter.

Hun trekker fram to navn:

– Jeg er tatt vare på av den forrige landslagstreneren Zygmunt Smalcerz (som også var olympisk mester i sin tid) og Stian Grimseth som også har god fartstid i styrkeløft.

– Er du et naturtalent?

– Det er en blanding mellom talent og beintøft arbeid. Det er ikke noe som har kommet av seg selv. Det har vært mye hardt arbeid, og aller viktigst er hodet.

Overveldende

Koanda har kost seg stort i OL-landsbyen siden hun ankom 4. august.

– Det har vært veldig overveldende fra første innpust siden jeg kom inn i OL-landsbyen. Det er masse folk her og veldig stort, men jeg har trivdes veldig godt. Det har vært helt fantastisk å ha vært her fram til nå.

– Det er stort sammenlignet med et EM og VM?

– Ja. Det kan nesten ikke sammenlignes. Det er kjempestort. Det er viktig for mange og viktig for meg. Det er mange gode utøvere her, og du blir inspirert bare av å være her.

– I april var du i 87-kilosklassen. I OL er du 81-kilosklassen. Hvordan har den overgangen vært?

– Hvis man ser på innveiingsvekta så har jeg ikke ligget som en fullverdig 87-er. Jeg har vært en lett 87-er. Det har vært en mening og en plan bak vektreduksjonen. Det har ikke vært så altfor dramatisk, og jeg har også stilt i 81-kilosklassen før. Det måtte jeg for å kvalifisere meg. Dette er en del av jobben min.

– Hva kan du få til?

– Ja. Jeg håper og tror at jeg kan kjempe om en medalje, men jeg skal opp mot en tidligere olympisk mester og også en annen medaljevinner fra forrige OL. Det er tøffe jenter, men jeg håper at jeg kan være på mitt beste og være med i kampen mot dem.