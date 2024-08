Jæger under 50 sekunder – endte likevel sist i OL-finalen på 400 meter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I finalen hadde Jæger den svakeste personlige rekorden av de åtte deltakerne, og hun hadde dermed lite å tape.

Jæger løp til slutt inn til 8.-plass og kronet med det et flott mesterskap i Paris.

Jæger kom seg til finale ved å bli en av to «lucky losers» i semifinalen. Der slo hun blant andre den nederlandske profilen Lieke Klaver.

– Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd dette her. Jeg er så stolt og har ikke ord. Det har vært mye opp og ned. Tenk at lille Henriette er i finalen. Det er helt surrealistisk, sa en preget mamma og trener Unn Merete Jæger til NRK etter semifinalen.

21-åringen fra Aremark har virkelig imponert med norske rekorder på rekke og rad i år. Hun er nå rekordholder i Norge på 200 og 400 meter.

Jæger løp inn til 49,85 på 400 meter under et stevne i Sveits i midten av juli, noe som var hennes første løp på under 50 sekunder på distansen.

