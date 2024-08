Borge og Stavnar falt på resultatlistene i OL-golfen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tønsberg-jenta holder foreløpig 27.-plassen på tre slag over par totalt før siste runde lørdag.

Borge hadde fem slag opp til medaljeplass etter 2. runde, men fredag fikk hun en tung start med dobbeltbogey på hull én. På hull fire ble det en bogey, før hun fem hull senere kunne notere dagens første birdie.

På de siste ni hullene ble det to bogeyer før hun avsluttet med en birdie. Dermed stoppet Borge på tre slag over par.

Madelene Stavnar endte sin runde fire slag over par etter én dobbeltbogey, fem bogeyer og tre birdier. Hun ligger på 46.-plass på ni slag under par totalt.

I gullkampen er det foreløpig Mariajo Uribe (Colombia) og Lydia Ko (New Zealand) som fører an på sju slag under par. En del spillere har flere hull igjen i den tredje runden, og det kan dermed skje endringer i tetsjiktet.

