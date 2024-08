Casper Ruud videre i Masters-turneringen i Canada – slo useedet australier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordmannen ble klar for tredje runde i med settsifrene 6-2, 6-7 (5-7), 6-3.

Ruud er rangert som nummer seks i turneringen og var klar favoritt mot useedede Duckworth på hardcourten i Montréal.

Han vant det første settet kontrollert før det ble jevnere i sett nummer to. Der måtte det til slutt avgjøres i tiebreak. Også der fulgte de hverandre tett før Ruud gjorde en dobbeltfeil på serve. Han var tydelig frustrert over seg selv, og det var også nok til at han tapte settet.

I tredje sett løftet nordmannen seg og brøt sin australske motstander. Han slapp aldri foten av gassen og sikret avansement.

I neste runde venter enten Taylor Fritz eller Sebastian Korda. Begge er amerikanere.

Store navn som Alexander Zverev, Holger Rune og Jannik Sinner spiller turneringen i Canada. Finalen går søndag.

Nordmannen tok turen over Atlanteren etter kvartfinaleexiten i OL i Paris torsdag for en uke siden. Ruud liker seg vanligvis godt på grusen i den franske hovedstaden, men måtte gi tapt mot canadiske Felix Auger-Aliassime før medaljene skulle deles ut.

I siste del av sesongen sikter Ruud mot en plass i ATP-finalen i Torino i november. Kun de åtte beste i ATP-touren i inneværende sesong får en plass i turneringen, og nordmannen er for øyeblikket nummer fem på listen.

Neste uke er det duket for Masters (ATP 1000)-turnering i Cincinnati, før US Open går av stabelen 26. august. Masters-turneringer i Shanghai og Paris gjenstår også før det gjeve sluttspillet i november.

