Omstridte Khelif til OL-finale med ny klar seier – ble hyllet av publikum

Debatten har rast siden italienske Angela Carini ga opp kampen mot Khelif i innledende runde i 66-kilosklassen etter 46 sekunder og avviste hennes forsøk på å takke for kampen. Det ble pekt på at Khelif ble diskvalifisert fra VM i fjor etter en kjønnstest.

Saken fikk enorm oppmerksomhet i medier verden over, og Khelif er blitt utsatt for det hun kaller en bølge av hat. Hun har i et intervju bedt om slutt på mobbingen, og det virker som hun ble hørt. Publikum heiet på henne tirsdag.

Hun fikk kveldens største jubelbrøl da hun entret bokseringen i Roland-Garros. Mange i publikum ropte hennes navn.

Seiersdans

Khelif møtte Janjaem Suwannapheng fra Thailand i semifinalen og slo henne 5-0. Alle dommere har hatt Khelif som vinner av samtlige runder i hennes kamper til nå i turneringen.

Etter kampen gjorde Khelif en seiersdans i ringen, til stor jubel. Janjaem takket henne for kampen.

– Jeg har hørt nyhetene om henne, men jeg har ikke gitt det mye oppmerksomhet, sa bokseren fra Thailand.

– Hun er kvinne, men hun er veldig sterk.

I skyggen

Khelif møter kinesiske Yang Liu i finalen fredag.

– Jeg er som alle utøvere. Jeg er her for å oppfylle mine drømmer. Jeg er stolt av det jeg har gjort. Jeg har jobbet hardt for det, sa Khelif.

Den første OL-mesteren i boksing ble kåret sent tirsdag kveld. Kellie Harrington fra Irland slo kinesiske Yang Wenlu i finalen i kvinnenes 60-kilosklasse, men det kom ganske i skyggen av Khelifis kamp.

