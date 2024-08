Hofstad forsvarer kontroversiell OL-bokser: – Rart at hun nå plutselig har «blitt gutt»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er en vanskelig situasjon for begge parter, og sikkert også for arrangøren som har havnet i denne knipen her, sier Hofstad til VG.

Carini ga opp OL-boksekampen mot Khelif etter 46 sekunder, og etterpå blusset diskusjonen mot motstanderens kjønn opp.

Khelif fra Algerie er en omstridt deltaker i kvinnenes 66-kilosklasse etter å ha blitt diskvalifisert fra VM i fjor etter en kjønnstest.

Khelif får stille i OL fordi Den internasjonale olympiske komité (IOC) ikke anerkjenner Det internasjonale bokseforbundet (IBA). IOC sier at Khelif er oppført som kvinne i passet og derfor har rett til å delta i kvinneturneringen i boksing.

– Hun har jo vært med i boksingen lenge, hun har tidligere tapt mot motstandere som ikke er så gode. Det er litt rart at hun nå plutselig har «blitt gutt», og det stemmer ikke helt med at hun har tapt flere kamper mot damer i seniorklassen, sier Hofstad og fortsetter:

– Samtidig som det kan ha skjedd ting i ettertid som gjør at hun nå presterer bedre. Før man kan dømme denne saken, må man få alle fakta på bordet fra pålitelige kilder, så man ser hele bildet.

Hofstad trente med Khelif i oppkjøringen til OL.

– Dersom hun er gutt, burde hun kanskje ikke tapt kamper mot damer. Det er flere opplysninger som kanskje ikke kommer tydelig fram, annet enn undersøkelsen til IBA, sier 20-åringen.

Også en bokser fra Taiwan deltar i kvinneklassen i OL etter å ha blitt disket fra fjorårets VM etter en kjønnstest.

