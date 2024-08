Medaljeseilasen til Hermann Tomasgaard stanset og utsatt

For Tomasgaard var det neppe noen ulempe av seilasen ble avbrutt. Han lå ikke an til noen veldig framskutt plassering, hvilket var en forutsetning for at han skulle kapre bronsemedaljen.

Nå er det usikkert når seilingen kan gjenopptas og medaljene deles ut. Ved 15-tiden var det igjen altfor lite vind i bukta utenfor Marseille.

Hermann Tomasgaard er nummer fem før den avsluttende medaljeseilasen. 15 poeng skiller opp til Stefano Peschiera fra Peru på bronseplass.

Den avgjørende seilasen skulle egentlig vært avviklet tirsdag, men måtte da utsettes som følge av for lite vind.

Også onsdag måtte starten skyves på, men ved 14-tiden tok vinden seg opp. Så døde den nesten ut igjen.

I OL-konkurransene i seiling får deltakerne poeng etter plassering i hver enkelt seilas. Én førsteplass gir ett poeng, andreplass to poeng og så videre. I den avgjørende medaljeseilasen dobles poengene.

Den seileren som har færrest poeng etter ti seilaser topper listene og tar gullet.

