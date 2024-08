Ingebrigtsen kolliderte nesten med kameramann på vei til finale: – Amatørmessig

Onsdagens kvalifisering artet seg svært komfortabelt for Ingebrigtsen. 23-åringen la seg helt på halen av feltet, men hadde ingen problemer med å avansere da finalebillettene skulle deles ut.

Mot slutten av løpet holdt det imidlertid på å gå fryktelig galt da Ingebrigtsen nesten kolliderte med en kameramann i en sving. Kameramannen hadde uoppmerksomt plassert seg i løpebanene.

– Det er sånn som ikke skal skje. Heldigvis hadde jeg god oversikt, var godt plassert og lå litt ute i banen. Dermed kunne jeg løpe godt på utsiden, sa Ingebrigtsen til NRK, før han la til:

– Det ødelegger definitivt for mange. Det der er amatørmessig. Det skal ikke skje. I hvert fall ikke i OL. Alle som er på en friidrettsbane vet at de skal se seg godt om når de er i bane én og to.

– Kunne blitt stygt

Hendelsen fikk flere til å reagere.

– Det kunne blitt stygt. Han må passe seg han mannen der med kamera. Han følger ikke med i hele det hele tatt. Jakob gestikulerer også. Sånt er farlig, sa NRKs kommentator Jann Post.

– Det der var skummelt. En kameraoperatør som følger spydkvalifiseringen for kvinner sto midt i løpebanen da hele feltet kom dundrende. Heldigvis gikk det der bra, sa Vebjørn Rodal.

Ingebrigtsen vant sitt heat foran Biniam Mehary fra Etiopia. Dermed kopierte han landsmann Narve Gilje Nordås, som også vant sitt kvalifiseringsheat onsdag.

I fraværet av den ugandiske stjerneduoen Joshua Cheptegei og Jacob Kiplimo er Ingebrigtsen blant de store gullfavorittene på distansen. Fenomenet fra Sandnes har tre EM- og to VM-gull på 5000 meter, men mangler OL-tittelen i samlingen.

Fiasko

Tirsdag kveld ble 23-åringen slått av både Cole Hocker, Josh Kerr og Yared Nuguse i finalen på 1500 meter. Dermed klarte ikke Sandnes-løperen å forsvare gullet fra Tokyo for tre år siden.

Ingebrigtsen forsøkte å knekke konkurrentene med et heseblesende tempo fra start, men på oppløpet ble han offer for egen taktikk.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over resultatet. Jeg følte meg ekstremt bra fra start. Jeg åpner på 54, og det er gjerne to sekunder for fort, så jeg skjønner at vi er på vei en farlig plass. Jeg føler meg nesten litt for bra, kanskje fordi jeg har hatt en litt uvanlig progresjon denne sesongen. Det var vanskelig å begrense seg, sa Ingebrigtsen til NTB og andre medier.

Finalen på 5000 meter går av stabelen lørdag kveld.

