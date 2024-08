Råsterk Nordås til OL-finale – hilsen før målstreken vekker oppsikt

Nordås leverte kruttsterk løping i forsøket. På oppløpet, i god tid før målstreken, strakk han ut hånda i en hilsen til den etiopiske stjernen Hagos Gebrhiwet.

De åtte beste skal løpe om edelt metall lørdag kveld. Nordås vant heatet.

25-åringen la seg tidlig beskjedent til helt bakerst i feltet, og jærbuen lot konkurrentene ta seg av drajobben. Drøye sju minutter ut i løpet avanserte Nordås enkelt fram i front.

25-åringen posisjonerte seg da fint i kampen om finale, men falt etter hvert helt bakerst i feltet da farten gikk opp. En superspurt av nordmannen gjorde at han klarte å bli blant de åtte beste.

Nordås ble tirsdag nummer sju i finalen på 1500 meter. Da var 25-åringen tydelig sliten etter at landsmann Jakob Ingebrigtsen satte av gårde i forrykende tempo. Samtlige av de seks fremste i mål klokket inn under 3.30.

Etter kraftanstrengelsen antydet Nordås at han var ferdigløpt i Paris.

– Det skal mye til for at jeg stiller opp der (på 5000). Det er under et halvt døgn til, og jeg sovner sannsynligvis ikke før tre i natt. Da blir det bare tre timer søvn før jeg skal opp. Jeg tror ikke det er fornuftig. Planen var å løpe begge distansene, men når jeg fikk ut det jeg hadde her, så skal det mye til for at jeg løper 5000. Jeg tror og håper Gjert (Ingebrigtsen) er enig i det, sa Nordås.

Onsdag morgen kom imidlertid kontrabeskjeden om at han ville gi det et forsøk. I solskinnet i den franske hovedstaden så 25-åringen særdeles sprek ut.

– Etter en natt med søvn begynner du å tenke at det bare er OL hvert fjerde år. Det er helt forferdelig å sitte hjemme og angre. Neste gang det er OL er det så mye som kan komme i veien. Det var det han kjente på. Han vil heller angre på noe han har gjort enn å angre på at han ikke startet, sa treningspartner Per Svela til NRK før onsdagens kvalifisering.

