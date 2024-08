Drømmedebut i Atletico Madrid for Alexander Sørloth – to scoringer på åtte minutter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I spissen for et stjernespekket Atletico-lag åpnet Sørloth scoringskontoen i et forrykende tempo onsdag. Etter sju minutter scoret han kampens første mål, før han la på til 2-0 minuttet senere.

Trønderen herjet for Villarreal i spansk fotball forrige sesong. Han var svært nær å bli toppscorer i La Liga, men ble slått av Artem Dovbyk helt på tampen av sesongen.

I mai scoret han alle fire Villarreal-målene da de spilte 4-4 mot Real Madrid. Prestasjonen satte ham virkelig på det internasjonale fotballkartet.

Spissplassen i Atlético åpnet seg opp da Álvaro Morata forlot klubben til fordel for Milan i dette overgangsvinduet.

