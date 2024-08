The Athletic: Sander Berge aktuell for Manchester United

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nettstedet skriver at 26-åringen kan bli en erstatter for Scott McTominay på Manchester Uniteds midtbane.

McTominay jaktes av Fulham, som skal ha lagt inn et bud på 20 millioner euro for skotten. Manchester United håper på å selge ham for 25 millioner pund og Berge er blant de aktuelle navnene som kan erstatte ham.

Den norske landslagsspilleren rykket ned sist sesong med Burnley, som skal være klare for å selge nordmannen.

26-åringen ble i fjor sommer hentet til Burnley av daværende trener Vincent Kompany. Belgieren ble ny trener i Bayern München 29. mai.

Berge var en viktig mann på midtbanen til Burnley sist sesong og spilte 37 kamper for klubben i Premier League. Han klarte ikke å hjelpe laget til å beholde plassen. Det kan bety at nordmannen vil skifte beite.

Landslagssjef Ståle Solbakken sa følgende til TV 2 i mai om Berges klubbframtid etter at Burnley rykket ned:

– Jeg tenker at Sander har klare planer om å se at han kan spille på det øverste nivået. Jeg tror han tenker at han er ferdig med Championship, men det får du spørre Burnley og Sander om, sa Solbakken.

Les også: Atlético Madrid enig med City om milliardkjøp – Sørloth får skarp konkurrent