Stjernetrener kastet ut av OL

Det er det amerikanske nyhetsbyrået AP som omtaler inndragelsen av akkrediteringen til trenerprofilen Rana Reider.

Reider har vært etterforsket for påståtte seksuelle overgrep i hjemlandet og hadde ett års prøvetid som utløp i mai i år. Han ble akkreditert til sommerlekene i Paris av Den canadiske OL-komiteen som følge av samarbeidet han har med sprintstjernen De Grasse.

Canadieren er regjerende OL-mester på 200 meter. Reider er også personlig trener for italienske Marcell Jacobs, mannen som svært overraskende vant 100-meteren i Tokyo for tre år siden.

– Beslutningen om å gi ham akkreditering var basert på forståelsen av at prøvetiden hans hos U.S. Center for SafeSport ble avsluttet i mai i år, og at han ikke var underlagt noen andre suspensjoner eller sanksjoner, samt at han ellers oppfylte våre kvalifikasjonskrav, uttalte den canadiske OL-komiteen mandag.

– Søndag 4. august ble vi kjent med ny informasjon om hensiktsmessigheten av at Mr. Reider forblir akkreditert av Team Canada under Paris-OL. I diskusjon med Det kandiske friidrettsforbundet ble det enighet om at Reiders akkreditering skal tilbakekalles», het det videre i meldingen.

At Reider sparkes ut av OL betyr at Andre De Grasse ikke vil ha treneren sin med seg når han skal forsøke å forsvare gullet på 200 meter. Semifinaler og finale går onsdag og torsdag.

De Grasse ble nummer to bak amerikanske Noah Lyles i sitt forsøksheat på distansen mandag.

Marcell Jacobs endte på femteplass på 100-meteren søndag.

